تورينو : فاجأ النروجي كاسبر رود خصمه الإسباني كارلوس ألكاراس البعيد عن مستواه وهزمه 6 1، 7 5 في الجولة الاولى من بطولة ايه تي بي الختامية في كرة المضرب، الإثنين في تورينو.

وهذه المباراة الأولى في مجموعة النجم الاسترالي السابق جون نيوكومب التي تشهد مواجهة لاحقة بين الألماني ألكسندر زفيريف الثاني وبطل 2018 و2021 والروسي أندري روبليف الثامن.

تفوق النروجي المصنف سابعا عالميا على ألكاراس الثالث في مباراة سريعة دامت ساعة و25 دقيقة، فيما لم يظهر الإسباني البالغ 21 عاما المستوى الذي خوله احراز بطولتي رولان غاروس وويمبلدون هذه السنة.

قال رود (25 عاما) بعد فوزه "ليست سوى مباراة واحدة، لكن دون شك أبرز الانتصارات هذا الموسم نظرا لموقع ونوعية الخصم".

وأضاف "استغللت فرصي. آمل أن استطيع البناء على هذا الفوز. ربما عانى كارلوس من الرشح، شاهدته يضع منديلا على أنفه. قد لا يكون بدنيا في أفضل حالاته. هذا جزء من اللعبة".

وبعد تقدم ألكاراس 40 15 على ارسال رود في الشوط الأول، ثم التعادل 1 1 داخل قاعة إينالبي أرينا، حصد النروجي وصيف نسخة 2022 خمسة أشواط متتالية كسر فيها ارسال الإسباني مرتين.

وفي المجموعة الثانية، بدا أن ألكاراس، حامل لقب أربع بطولات كبرى، استعاد زمام الأمور بتقدمه 5 2، لكن النروجي حقق عودة قوية محرزا أربعة أشواط تواليا وحسم المجموعة 7 5.

وتابع رود "حاولت أن اتبادل معه الكرات الطويلة لكن هذا ليس سهلا. عندما تعرف أن خصمك ليس جاهزا بنسبة 100% فهذا يشكل الضغط عليك أيضا".

وحقق رود، المتخصص على الأراضي الترابية حيث حل وصيفا في بطولة رولان غاروس الكبرى مرتين في 2022 و2023، فوزه الأول على لاعب مصنف بين الثلاثة الأوائل في العالم على أرض صلبة.

ويخوض رود البطولة بعد نهاية موسم شاقة لم يحقق فيها سوى فوزين منذ بطولة الولايات المتحدة المفتوحة، حيث خرج مبكرا من دورات بازل، باريس ومتز.