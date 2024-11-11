باريس : يغيب مدافع تشلسي الإنكليزي ويسلي فوفانا عن مباراتي منتخب بلاده فرنسا في الجولتين الخامسة والسادسة لمسابقة دوري الأمم الأوروبية أمام إسرائيل الخميس وإيطاليا الأحد، وتم استبداله في تشكيلة المدرب ديدييه ديشان بمدافع إنتر الإيطالي بنجامان بافار، بحسب ما أعلن الاتحاد الفرنسي لكرة القدم الاثنين.

وقال الاتحاد إن فوفانا "يشعر بألم متكرر في ركبته اليسرى وهو ما يتطلب العلاج بعد مباراة تشلسي وأرسنال الأحد" في ختام المرحلة الحادية عشرة.

وكان مدافع تشلسي (23 عاما، مباراة دولية واحدة) قد أُعفي من المشاركة في معسكر فترة التوقف الدولية في أيلول/سبتمبر "لاتباع بروتوكول علاجي مرتبط بالإصابات التي أبعدته عن الملاعب لفترة طويلة الموسم الماضي"، حسبما أوضح حينها الاتحاد الفرنسي.

وعانى فوفانا من تمزق في الرباط الصليبي في ركبته قبيل بداية موسم 2023 2024، ولم يلعب أي مباراة مع المنتخب الفرنسي طوال الموسم الماضي.