أسفرت قرعة منافسات بطولة كأس الخليج 26، اليوم السبت، عن وقوع المنتخب العراقي لكرة القدم في المجموعة الثانية رفقة منتخبات السعودية والبحرين واليمن، فيما جاءت المجموعة الثانية لمنافسات البطولة لتضم منتخبات الكويت وقطر وعمان والإمارات.

وبدأت مراسم القرعة بتكريم بعض المدربين الذين نجحوا في تحقيق لقب كأس الخليج مع منتخباتهم ومنهم مدرب المنتخب الوطني الراحل عمو بابا والمدرب الكويتي صالح زكريا والمدربين السعوديين محمد الخراشي وناصر الجوهر والمدرب الإماراتي مهدي علي.

كما تم عرض فيلم تسجيلي قصير عن منافسات كأس الخليج في نسختها السابقة (خليجي 25 في البصرة) وأبرز اللقطات التي شهدتها البطولة.

وستنطلق منافسات البطولة في الـ 21 من كانون الأول المقبل وحتى الـ 3 كانون الثاني 2025 .

وكان المنتخب العراقي قد أحرز لقب آخر نسخة في بطولة خليجي 25 التي جرت في البصرة، بعد فوزه في المباراة النهائية على نظيره العماني 3-2 .

