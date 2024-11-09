الرياض (السعودية) : أحرزت الاميركية كوكو غوف المصنّفة ثالثة عالميا لقبها الاول في بطولة الماسترز "دبليو تي ايه" الختامية في كرة المضرب بفوزها في نهائي مثير على الصينية جنغ تشينوين السابعة 3 6 و6 4 و7 6 (7 2) الاحد في الرياض.

وقلبت غوف خسارتها المجموعة الأولى 3 6 وتأخرها في المجوعة الثانية 1 3، ولم تسمح لمنافستها مرتين بكسر ارسالها في المجموعة الثالثة الحاسمة، لتفوز على تشينوين المتوجة بالميدالية الاولمبية في باريس الصيف الماضي في 3 ساعات و4 دقائق.

وباتت غوف في سن الـ 20 عاما أصغر فائزة في البطولة التي تجمع أفضل 8 لاعبات في الموسم منذ الروسية ماريا شارابوفا المتوجة عام 2004. فازت الاميركية، الفائزة في بطولة الولايات المتحدة المفتوحة عام 2023، على البولندية إيغا شفيونتيك المصنّفة ثانية في دور المجموعتين والبيلاروسية أرينا سابالينكا الاولى في نصف النهائي في طريقها لاحراز اللقب.

من ناحيتها، دوّنت تشينوين (22 عاما) اسمها كأول صينية تبلغ نهائي هذه البطولة منذ لي نا عام 2013، وفشلت في أن تصبح أول لاعبة آسيوية تتوج باللقب في البطولة التي أبصرت النور عام 1972.

واختتمت النجمة الصينية حملتها الناجحة في عام 2024 بعد فوزها في 31 من آخر 37 مباراة لها، وسترتقي الإثنين إلى المركز الخامس عالميا، وهو أعلى تصنيف في مسيرتها.

وتقدمت غوف 2 0 في المواجهات مع تشينوين التي كانت خسرت أمامها في دورة روما على الملاعب الترابية في الربيع.