باريس : أعلن نجم سباقات الدراجات الهوائية البريطاني مارك كافنديش اعتزاله الرياضة، مشيرا إلى ان سباق الأحد في سنغافورة سيكون الأخير له.

كتب الدراج البالغ 39 عاما وحامل الرقم القياسي بعدد الفوز بمراحل طواف فرنسا (35) آخرها هذا العام "الأحد سيكون السباق الأخير في مسيرتي الاحترافية في الدراجات الهوائية".

تابع "منحتني الدراجات الكثير وأحب هذه الرياضة. أردت دوما صنع الفارق فيها وأنا جاهز الآن للفصل الجديد الذي ينتظرني".

ودخل كافنديش تاريخ طواف فرنسا في تموز/يوليو، عندما تخطى إيدي ميركس المحتفظ برقمه القياسي منذ العام 1975.

أضاف الدراج القادم من جزيرة مان "أنا محظوظ بما فيه الكفاية كي أقوم بما أحببت لنحو 20 سنة، ويمكنني القول الآن انني حققت كل شيء بمقدوري على الدراجة.

وأحرز كافنديش بطولة العالم لسباق الطرق في 2011 وفضية سباق أومنيوم في أولمبياد ريو 2016.