الرياض (السعودية) : فاجأت الأميركية كوكو غوف المصنّفة ثالثة عالميا الجميع وأقصت البيلاروسية أرينا سابالينكا الاولى في الدور نصف النهائي من بطولة الماسترز "دبليو تي ايه" الختامية في كرة المضرب 7 6 (4/7) و6 3 الجمعة لتضرب موعدا في النهائي مع الصينية جنغ تشينوين السابعة الفائزة على التشيكية باربورا كرايتشيكوفا (13) 6 3 و7 5.

ويُعد بلوغ النهائي أفضل نتيجة لغوف (20 عاما) في البطولة التي تجمع بين أفضل ثماني لاعبات في الرياضة كل عام، بعد ان كانت قد خرجت من دور المجموعتين في عام 2022 ثمّ نصف النهائي في العام التالي.

غوف التي سبق أن أشارت الى وجود "تحفظات" لديها بشأن اقامة البطولة للمرة الاولى في السعودية، عزّزت تفوقها في المواجهات المباشرة مع سابالينكا الى 5 انتصارات من اصل 9 مواجهات بينهما.

"كي أكون صادقة، أنا لست متوترة حقا" هذا ما قالته غوف بعد فوزها على سابالينكا، مشيرة الى أن مجرّد تأهلها لبطولة الماسترز كان "مكافأة" كبيرة لتتويج موسمها.

وفي المقابل، وضعت هزيمة سابالينكا حداً لموسمها الذي ستنهيه للمرة الأولى في صدارة التصنيف العالمي.

وعن مواجهتها في النهائي امام جنغ قالت غوف إنّ منافستها "تقدم مستوى رائعا في التنس".

وبدت سابالينكا في وضعية الدفاع منذ بداية اللقاء، حيث احتفظت بإرسالها بصعوبة شديدة 1 1.

لكنّ سرعان ما اظهرت سابالينكا خبرتها كاسرة إرسال غوف لتتقدم 2 1، قبل ان ترد غوف بالمثل في الشوط التالي.

بقيت النتيجة متقاربة بين اللاعبتين الى ان تمكنت سابالينكا من كسر إرسال منافستها في الشوط الحادي عشر.

لكنّ غوف أبت الاستسلام وكسرت إرسال منافستها سريعا لتفرض شوطا لكسر التعادل حسمته سريعا بعد ان تقدمت 6 1.

لكنّ المجموعة الثانية جاءت مختلفة، حيث انتزعت غوف السيطرة سريعا كاسرة إرسال منافستها مرتين لتتقدم 4 1 قبل ان تحسمها 6 3 لتنتزع بطاقة العبور الى النهائي.

ومن ناحية اخرى، تأهلت جنغ (22 عاما) الى أول نهائي لها في باكورة مشاركاتها في بطولة الماسترز الختامية.

وقالت جنغ بعد نهاية المباراة "أشعر بأن الأمر مميز للغاية لأن هذه هي مشاركتي الاولى والآن أنا في النهائي، إنّه أمر مذهل. إنها لاعبة جيدة حقا، لقد قدمنا مباراة جيدة اليوم".

وأردفت "كانت المباراة صعبة لأنني أعتقدت أنني تراجعت في مستواي عندما تقدمت 3 0، وفجأة انخفض أدائي ولعبت هي بحرية أكبر وفجأة تأخرت 3 4. لقد منحت نفسي الكثير من السيطرة حتى لا أقلق كثيرا. وهذا يظهر أنني كنت قوية ذهنيا في تلك اللحظة".

ودخلت جنغ الى المباراة بقوة وتمكنت سريعا من كسر إرسال كرايتشيكوفا بطلة ويمبلدون لتتقدم عليها 2 0 قبل أن تتمكن اللاعبة الصينية من حسم المجموعة في غضون 40 دقيقة من خلال إرسالاتها الساحقة.

واستهلت جنغ المجموعة الثانية بالطريقة ذاتها كاسرة إرسال كرايتشيكوفا المتوجة أخيرا ببطولة ويمبلدون والفائزة على الاميركية جيسيكا بيغولا وغوف في دور المجموعتين. وارتكبت اللاعبة التشيكية خطأ مزدوجا لترى نفسها متأخرة 0 3.

وردّت اللاعبة التشيكية بقوة كاسرة إرسال منافستها لتستعيد آمالها في اللقاء وتكسب 4أشواط متتالية لتتقدم للمرة الاولى في المجموعة.

واشتعلت المواجهة بين اللاعبتين، لكنّ جنغ تمكنت من كسر إرسال منافستها في الشوط الثاني عشر لتكسب اليد الطولى قبل أن ترسل.

ورغم أنّ كرايتشيكوفا لم تستلم بسهولة الا انّ جنغ استطاعت حسم اللقاء في نهاية المطاف بعد فوزها بالمجموعة الثانية 7 5.