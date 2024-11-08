لوس انجليس : سيشارك الشاب بروني جيمس، نجل "الملك" ليبرون جيمس، مع الفريق الرديف لنادي لوس أنجليس ليكرز في بطولة جي ليغ التطويرية بعدما سبق له أن دافع عن الفريق الأول في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين "أن بي ايه" هذا الموسم، حسب ما أفاد النادي.

وستؤدي هذه الخطوة إلى تفكك الثنائي الوحيد المكوّن من أب ونجله في الفريق ذاته في "أن بي ايه"، بعدما لعبا معا في لحظة تاريخية للمرة الأولى في 22 تشرين الأول/أكتوبر في عقر دار ليكرز خلال الفوز على مينيسوتا تمبروولفز 110 103.

علّق حينها ليبرون الذي سيبلغ الأربعين في كانون الأول/ديسمبر والمتوّج بلقب الدوري 4 مرات على تشاركه الملعب مع نجله في لحظة تاريخية "لن أنساها أبدا، حتى عندما أتقدم في السن، حتى لو ضعفت ذاكرتي مع العمر. مهما يحصل، ستبقى لحظة لا تنسى".

وبعد 8 أيام من ظهوره الأول، سجل بروني (20 عاما) أول سلّة له في الدوري المنتظم خلال الخسارة أمام كليفلاند كافالييرز 110 134 في 30 تشرين الأول/أكتوبر. شارك في أربع مباريات حتى الآن مع ليكرز منذ بداية الموسم الحالي.

وقالت شبكة "إي أس بي أن" إن من المتوقع بقاء بروني ضمن قائمة لوس أنجليس لمباراته على أرضه أمام فيلادلفيا سفنتي سيكسرز الجمعة، على أن يخوض أول مباراة له في بطولة جي ليغ التطويرية مع ساوث باي ليكرز السبت.

وأضافت الشبكة أن بروني سيلعب فقط في مباريات ساوث باي على أرضه، حيث سيتنقل بين بطولة جي ليغ التطويرية و"أن بي ايه".

وغالبا ما يقضي لاعبون مثل بروني الذي اختاره ليكرز في المركز 55 من الدرافت للاعبين الصاعدين هذا الموسم، وقتا في تطوير مهاراتهم في بطولة جي ليغ.

قال مدرب ليكرز جوناثان كلاي ريديك ووكلاء بروني إن تفاهمهم منذ البداية كان أن يقسّم الأخير وقته بين الناديين هذا الموسم.