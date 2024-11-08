لوس انجليس (الولايات المتحدة) : وضع داميان ليلارد حدا لسلسلة من ست هزائم لفريقه ميلووكي باكس بتسجيله 34 نقطة وقاده للفوز على ضيفه يوتا جاز 123 100 الخميس، في مباريات دوري كرة السلة الاميركي للمحترفين (أن بي ايه).

وحقق ليلارد أربع رميات ثلاثية في طريقه لتسجيل أكثر من 30 نقطة للمباراة الثالثة تواليا، وساهم في فوز باكس للمرة الثانية فقط هذا الموسم والاولى في عقر داره بعد بداية كارثية.

وتألق ليلارد الذي كان اكتفى بأربع نقاط في الهزيمة أمام ممفيس غريزليز 99 122 في 31 تشرين الأول/أكتوبر، فسجل 41 نقطة و36 تواليا في الخسارتين أمام الفريق ذاته كليفلاند كافالييرز في الثاني والرابع من هذا الشهر، قبل أن يتخطى حاجز الـ 30 نقطة مرة جديدة أمام جاز.

قال ليلارد "الشعور رائع. من السهل أن تشعر بالإحباط والذعر والقلق بعد بداية صعبة".

وتابع "لقد بدأنا المباراة الليلة بالعقلية الصحيحة. لقد سجلوا بعض الثلاثيات، لكننا تمسكنا بها، ومررنا الكرة، وأخيرا تمكنا من استعادة زخمنا والسيطرة على المباراة".

وأضاف "لقد تمكنا من استخدام هذا كحافز للمضي قدما".

وسجل العملاق اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو 31 نقطة و16 متابعة، وأضاف بوبي بورتيس 19 نقطة من على مقاعد الإحتياط في صفوف الفائز.

ويحتل بطل الدوري عام 2021 الذي استهل الموسم الجديد مع ست هزائم مقابل فوزين، المركز الثالث عشر في المنطقة الشرقية.

وحقق مينيسوتا تمبروولفز فوزا ساحقا على مضيفه شيكاغو بولز 135 119، وتغلب سان انتونيو سبيرز على ضيفه بورتلاند ترايل بلايزرز 118 105.

وعلى ملعب "يونايتد سنتر" في شيكاغو، قاد أنتوني إدواردز فريقه تيمبرولفز لقلب تأخره بتسجيله 33 نقطة، منها خمس رميات ثلاثية، كما أضاف إلى رصيده التهديفي 8 متابعات و6 تمريرات حاسمة.

وسيطر شيكاغو على المباراة لفترات طويلة، حيث تقدم منذ بداية الربع الأول وحتى منتصف الربع الرابع.

لكن تمبروولفز قلب المباراة رأسا على عقب في اللحظات الأخيرة بعدما نجح في تسجيل 45 نقطة مقابل 24 لصاحب الأرض، ليخرج فائزا.

وتألق مع الفائز، يوليوس راندل صاحب 22 وأضاف الفرنسي رودي غوبير 21، وجايدن ماكدانييلز ومايك كونلي 19 و14 تواليا.

في سان أنتونيو، تقاسم لاعبو سبيرز النقاط مع 8 منهم برصيد أكثر من 10 نقاط في الفوز على بورتلاند.