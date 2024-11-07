الرياض (السعودية) : ودّعت البولندية إيغا شفيونتيك حاملة اللقب والمصنفة ثانية عالميا، دورة دبليو تي ايه الختامية في كرة المضرب من دور المجموعتين الخميس، وذلك بعد خسارة الأميركية كوكو غوف أمام التشيكية باربورا كرايتشيكوفا 5 7 و4 6.

ورغم فوز شفيونتيك على الروسية داريا كاساتكينا بسهولة 6 1 و6 0، فقد احتاجت إلى خدمة من غوف المصنفة ثالثة لحجز وصافة المجموعة البرتقالية إلا أن خسارة الاميركية أمام كرايتشيكوفا جعلتها تحتل المركز الثاني، فيما تصدرت التشيكية المجموعة.

وتلعب كرايتشيكوفا المصنفة 13 في نصف النهائي مع الصينية تشينوين جنغ السابعة، فيما تلتقي غوف مع البيلاروسية أرينا سابالينكا الأولى عالميا.

وعلى الرغم من فوزها في مباراتين من ثلاث، أنهت البولندية المرحلة في المركز الثالث.

ولم تترك شفيونتيك أية فرصة لكاساتكينا وحسمت مواجهتها معها في 51 دقيقة ملحقة بها الخسارة السادسة تواليا.

وهذا أسرع لقاء في البطولة في آخر ثماني سنوات. فازت البولندية في 51 من 74 نقطة وكسرت ارسال الروسية خمس مرات من أصل ست، لتحقق فوزها الثاني في الدورة مقابل خسارة أمام كرايتشيكوفا.

قالت شفيونتيك "كانت مباراة صلبة جدا، شعرت بأني أضرب الكرة بقوة".

وكانت كاساتكينا حلت بدلا من الأميركية جيسيكا بيغولا المصابة بركبتها اليسرى بعد أن خسرت أمام غوف وكرايتشيكوفا.

وبحسب موقع دبليو تي ايه، كانت شفيونتيك بحاجة للفوز على بيغولا (في مباراتها الاخيرة المفترضة قبل انسحاب الأميركية) مع تغلب غوف على كرايتشكيوفا كي تتأهل إلى دور الأربعة. لكن بسبب تعديل حسابات حسم التأهل، باتت نتيجتها مع كاساتكينا هامشية.

وسبق أن ودّعت شفيونتيك دورة دبليو تي ايه الختامية من المرحلة عينها عام 2021، وخرجت من نصف النهائي بعدها بعام أمام سابالينكا قبل أن تحقق اللقب في العام الماضي.

وهذه أول بطولة تخوضها البولندية التي خسرت صدارة التصنيف العام لصالح سابالنيكا، منذ هزيمتها في ربع نهائي بطولة الولايات المتحدة المفتوحة في بداية أيلول/سبتمبر الماضي.

وتخطط شفيونتيك للمشاركة في كأس بيلي جين كينغ من 13 إلى 20 الشهر الحالي لتمثيل بلدها قبل إنهاء موسمها.

وفي المباراة الثانية، حققت كرايتشيكوفا فوزا مفاجئا وقالت "هو انتصار كبير جدا بالنسبة لي".

استغلت التشيكية فرص كسر الإرسال عند 5 5 في المجموعة الأولى و4 4 في الثانية، بينما أهدرت غوف فرصها وارتكبت العديد من الأخطاء المباشرة.

واهدرت الأميركية أربع فرص لكسر الإرسال في الشوط الأخير وتمكنت منافستها من حسم المباراة في ساعة و42 دقيقة.

وقدّمت كرايتشيكوفا، المتوّجة ببطولتي ويمبلدون 2024 ورولان غاروس 2021، أفضل أداء لها في البطولة الختامية، بعدما كانت خرجت من دور المجموعات في مشاركتها الوحيدة السابقة في 2021 حين مُنيت بثلاث خسارات.

أيا كانت الفائزة بالبطولة، فسيكون لقبها الأول في هذه المسابقة.