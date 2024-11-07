لوس انجليس : خرج الموزع المخضرم ستيفن كوري فائزا من مواجهته مع زميله في المنتخب الأولمبي جايسون تايتوم وقاد غولدن ستايت ووريرز إلى الفوز على حامل اللقب بوسطن سلتيكس 118 112، الأربعاء في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين.

ورفع ووريرز رصيده إلى سبعة انتصارات مقابل خسارة واحدة، بالتساوي مع فينيكس صنز وأوكلاهوما سيتي في صدارة المنطقة الغربية.

على ملعب تي دي غاردن في بوسطن، كانت الفرصة مناسبة لتايتوم في توجيه رسالة لابقائه بديلا في تشكيلة المنتخب الأميركي الذي أحرز ذهبية أولمبياد باريس الصيف الماضي والذي أشرف عليه مدب غولدن ستايت ستيف كير.

وفيما تألق تايتوم في الشوط الثاني، خصوصا من وراء القوس حيث سجل 15 من نقاطه الـ32، نجح كوري في وضع فريقه على سكة الفوز.

قال كوري صاحب 27 نقطة، 9 تمريرات حاسمة، 7 متابعات و4 سرقات "نقول دائما +احموا ظهر بعضكم البعض+، والشبان يخرجون ويلتزمون بذلك".

تابع الموزع الموهوب "نحن قادرون على الفوز أمام أي فريق. هذا صعب... لكنها سنة مختلفة ونحاول السير ببطئ وتطوير هويتنا".

وساهم أيضا في تحقيق فوز غولدن ستايت الكندي أندرو ويغنز صاحب 16 نقطة، وأضاف البديل بادي هيلد 16 وكايل اندرسون 11 والكونغولي الديموقراطي جوناثان كومينغا 10.

وسجل تايتوم 24 نقطة في الشوط الثاني ليساهم في قلب تأخر بوسطن 14 نقطة إلى تقدم لافت بسبع نقاط في الربع الأخير.

لكن الفريق الأخضر تراجع في الوقت الحاسم ومني بخسارته الثانية هذا الموسم مقابل سبعة انتصارات، ليحتل المركز الثاني في ترتيب المنطقة الرشقية وراء كليفلاند كافالييرز الوحيد لم يخسر بعد (9 0).

وحصل مدرب غولدن ستايت ستيف كير على استقبال ساخن من جماهير بوسطن التي أطلقت صافرات الاستهجان في وجهه، بسبب وضعه تايتوم على مقاعد البدلاء في باريس.

وتجاهل كير الجدل قبل المباراة، مشيرا إلى انه لم يستمتع باستبعاد تايتوم عن التشكيلة الأساسية "لم يكن قرارا جميلا. لكن شباننا كانون كلهم رائعين، التزموا ببعضهم البعض وباحراز الميدالية الذهبية... هذه القصة الحقيقية".