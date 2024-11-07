إيلاف من باريس: في ليلة كروية أوروبية بطابع "سياسي" وجهت جماهير باريس سان جيرمان، خلال المباراة أمام أتلتيكو مدريد في دوري الأبطال الأوروبي الأربعاء، رسالة من أجل إحلال السلام، ووقف الحرب في قطاع غزة، وكذلك في لبنان.

اللافتة الكبيرة في "حديقة الأمراء" معقل نادي باريس سان جيرمان تقول "الحرية لفلسطين"، وتضمنت كذلك صورة لطفل لبناني.

وتفاعلت الصحافة الإسرائيلية بغضب وحذر مع هذه الواقعة، خاصة أن هناك مواجهة بين منتخبي فرنسا وإسرائيل سوف تقام بعد 8 أيام في باريس ضمن مباريات دوري الأمم الأوروبية، حيث يشارك المنتخب الإسرائيلي لكرة القدم في مسابقات الاتحاد الأوربي.

ونشرت صحيفة "ماركا" الإسبانية، فيديو لحظة رفع مجموعة الأولتراس الداعمة لنادي باريس سان جيرمان "تيفو" ضخم ملأ جنبات المدرج الجنوبي المخصص جماهير النادي الفرنسي، يحمل علم فلسطين وخلفية المسجد الأقصى مع شعار "فلسطين حرة" الممزوج بألوان شعار النادي الباريسي.

وضم "التيفو" أيضا طفلا يرتدي علم دولة لبنان، في رسالة دعم أخرى إلى لبنان، ورفعت الجماهير رسالة أسفل التيفو، كتبت فيها "لتكون الحرب داخل الملاعب والسلام في العالم".

نتائج مباريات الأربعاء في دوري الأبطال

أقيمت الأربعاء عدد من المباريات في بطولة دوري أبطال أوروبا في الجولة الرابعة من مرحلة الدوري بموسم 2024 - 2025، وفاز كلوب بروج البلجيكي على أستون فيلا بهدف نظيف، على حساب هانز فانكن في الدقيقة 52 من ضربة جزاء، وكان فريق شاختار دونيستك الأوكراني قد فاز على يونج بويز السويسري بهدفين مقابل هدف، على فيلينيس أرينا.

وسجل لشاختار الهدف الأول عن طريق أولكسندر زويكوف في الدقيقة 31، فيما سجل لشاختار عن طريق جيورجي سوداكوف في الدقيقة 41، في سجل ليونج بويز، كاستريوت إميري في الدقيقة 27.

كما فاز بايرن ميونيخ على بنفيكا بهدف نظيف، وسجل الهدف الأول جمال موسيالا في الدقيقة 67، وانتزع أتالانتا فوزاً خارج أرضه على شتوتجارت الألماني بهدفين نظفين، على ملعب إم إتش بي أرينا، وسجل لأتالانتا سجل أديمولا لوكمان في الدقيقة 51 ونيكولو زانيولو في الدقيقة 88.

فيما حقق ريد بول سالزبورج النمساوي انتصاراً كبيراً على فينورد الهولندي بنتيجة 3-1، على ملعب فينورد، وسجل لسالزبورج كريم كوناتي هدفين في الدقيقتين 45 و58 وسجل الهدف الثالث داودة غيندو في الدقيقة 86، فيما سجل لفينورد أنيس حاج موسى في الدقيقة 81.

ستاد بريست الفرنسي بدوره انتصر على سبارتا براج التشيكي بهدفين مقابل هدف على ملعب ستاديوم ليتنا، وسجل لستاد بريست إديميلسون فيرنانديز في الدقيقة 37 وسجل الهدف الثاني لستاد بريست كان كايرنن في الدقيقة 80 بالخطأ في مرماه، وسجل لسبارتا براج في الدقيقة 90 فيكتور أولانونجي.

ترتيب أندية دوري أبطال أوروبا بعد نهاية الجولة الرابعة

أسدل الستار على منافسات الجولة الرابعة من مسابقة دوري أبطال أوروبا موسم 2024/25، في نظامها الجديد، ويتواجد الـ36 فريقًا في مجموعة واحدة، حيث يتأهل أصحاب المراكز الثمانية الأولى إلى دور الـ16، بشكل مباشر، بينما ستتنافس الفرق التي تحتل من المركز التاسع إلى 24، حيث سيخوضون مباراتين فاصلتين (خروج المغلوب) للتأهل إلى الدور المقبل.

أما عن الأندية التي تحتل المركز من الـ25 وما بعده، فسوف سيودعون المنافسة دون الوصول إلى الدوري الأوروبي.

وشهد يوم الثلاثاء إقامة 9 مباريات في الجولة الثالثة من دوري أبطال أوروبا، كان أبرزها لقاء ليفربول وباير ليفركوزن، ريال مدريد وميلان، مانشستر سيتي وسبورتينج لشبونة، إلى جانب يوفنتوس وليل.

ونجح ليفربول في تحقيق الفوز على ليفركوزن بأربعة أهداف دون رد، وسقط ريال مدريد أمام ميلان بنتيجة 3-1، كما خسر مانشستر سيتي أمام لشبونة بنتيجة 4-1، وتعادل يوفنتوس مع ليل.

وشهد يوم الأربعاء إقامة 9 مباريات أيضاً، كان أبرزها مواجهة إنتر ميلان وآرسنال، بالإضافة إلى باريس سان جيرمان وأتلتيكو مدريد، ومواجهة برشلونة والنجم الأحمر.

وتمكن إنتر ميلان من تحقيق الفوز على آرسنال بهدف نظيف، بينما فاز برشلونة بخماسية مقابل هدفين أمام النجم الأحمر، وسقط باريس سان جيرمان أمام أتلتيكو مدريد بهدفين مقابل هدف.

ترتيب دوري أبطال أوروبا

1 - ليفربول - 12 نقطة.

2 - سبورتنغ لشبونة - 10 نقاط.

3 - موناكو - 10 نقاط.

4 - بريست - 10 نقاط.

5 - إنتر ميلان - 10 نقاط.

6 - برشلونة - 10 نقاط.

7 - بوروسيا دورتموند - 9 نقاط.

8 - أستون فيلا - 9 نقاط.

9 - أتالانتا - 8 نقاط.

10 - مانشستر سيتي - 7 نقاط.

11 - يوفنتوس - 7 نقاط.

12 - آرسنال - 7 نقاط.

13 - باير ليفركوزن - 7 نقاط.

14 - ليل - 7 نقاط.

15 - سيلتيك - 7 نقاط.

16 - دينامو زغرب - 7 نقاط.

17 - بايرن ميونخ - 6 نقاط.

18 - ريال مدريد - 6 نقاط.

19 - بنفيكا - 6 نقاط.

20 - ميلان - 6 نقاط.

21 - فينورد - 6 نقاط.

22 - كلوب بروج - 6 نقاط.

23 - أتلتيكو مدريد - 6 نقاط.

24 - آيندهوفن - 5 نقاط.

25 - باريس سان جيرمان - 4 نقاط.

26 - سبارتا براج - 4 نقاط.

27 شتوتجارت - 4 نقاط.

28 - شاختار - 4 نقاط.

29 - جيرونا - 3 نقاط.

30 - سالزبورج - 3 نقاط.

31 - بولونيا - نقطة واحدة.

32 - لايبزيج - بدون نقاط.

33 - شتروم جراتس - بدون نقاط.

34 - يونج بويز - بدون نقاط.

35 - النجم الأحمر - بدون نقاط.

36 - سلوفيان براتيسلافا - بدون نقاط.