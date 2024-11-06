لندن : يتوجّب على نادي مانشسستر سيتي الإنكليزي لكرة القدم، دفع الجزء الأكبر من مبلغ 15 مليون دولار من الرواتب غير المدفوعة والمحجوبة عن لاعبه السابق الفرنسي بنجامان مندي، وذلك وفقا لحكم صدر عن قاضية في المملكة المتحدة الأربعاء.

وكان المدافع الدولي السابق الذي تقاضى مع سيتي 500 ألف جنيه استرليني شهريا (نحو 650 ألف دولار)، قد رفع قضيته إلى محكمة العمل الشهر الماضي.

وزعم مندي (30 عاما) الذي يلعب حاليا مع لوريان في الدرجة الثانية، أنه تلقى تأكيدات من مسؤول كبير في النادي بأنه سيحصل على رواتبه غير المدفوعة بمجرد تبرئته من التهم.

وبُرّئ الفرنسي من ست تهم بالاغتصاب وتهمة واحدة بالاعتداء الجنسي في كانون الثاني/يناير 2023، لكن هيئة المحلفين لم تتوصل إلى حكم بشأن تهمة اغتصاب أخرى وتهمة محاولة اغتصاب.

وبعد إعادة المحاكمة، بُرّئ مندي من التهمتين المتبقيتين.

وقالت قاضية العمل جوان دنلوب في حكمها إنها توصلت إلى أن مندي "يحق له استعادة بعض، وليس كل المبالغ المطلوبة".

كان اللاعب قد قضى فترتين في السجن، مما يعادل نحو خمسة أشهر من الـ22 شهرا التي تغطيها مطالبه.

واعتبرت القاضية أن اللاعب، عندما لم يكن مسجونا "كان جاهزا ومستعدا" للعمل.

وأضافت أنه في ظل هذه الظروف وغياب "أي تفويض في العقد يسمح لصاحب العمل بحجب الراتب الذي كان يحق له الحصول عليه"، فإن اللاعب يستحق الحصول على الأموال.

وسيتم تحديد المبلغ الدقيق الذي سيتم دفعه، من قبل مندي والنادي، أو من قبل المحكمة إذا لم يتمكن الطرفان من التوصل إلى اتفاق.