لوس انجليس : أوقف نجم فيلادلفيا سيفنتسي سيكسرز العملاق جويل إمبيد المتوّج بجائزة أفضل لاعب في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين (أن بي ايه)، لثلاث مباريات بتهمة "التعدي" على صحافي، وفقا لما أعلنت رابطة الدوري الثلاثاء.

دفع إمبيد الكاميروني الأصل صحافيا من صحيفة (فيلادلفيا إنكواير) السبت الماضي في غرف الملابس، بعد أن انتقده الأخير في مقال أشار ضمنه إلى ابن اللاعب وشقيقه المتوفي والغياب المتكرر عن المباريات.

كان إمبيد قد فاز بالذهب مع المنتخب الأميركي في أولمبياد باريس الصيف الماضي، لكن مسيرته شهدت العديد من الإصابات وغاب عن أول ست مباريات لسيكسرز بسبب مشكلات في الركبة اليسرى التي أجريت له عملية فيها في شباط/فبراير الماضي.

قال جو دومارس، نائب رئيس رابطة الدوري في بيان "حتى وإن تفهمنا أن جويل قد يكون شعر بالإهانة بسبب الطابع الشخصي لمقال الصحافي، فإنه يجب أن تبقى التفاعلات مهنية من كلا الطرفين ولا ينبغي أن تصبح جسدية أبدا".

وأوضحت الرابطة أن إيقاف إمبيد سيبدأ في أول مباراة من الموسم العادي التي يكون فيها "متاحا وجاهزا للعب"، وسيُحرم من راتبه خلال فترة الإيقاف.

وقد عزز سيكسرز صفوفه هذا الصيف بانضمام بول جورج الذي غاب أيضا عن معظم المباريات بسبب الإصابة.