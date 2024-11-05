ايندهوفن : حقق أيندهوفن الهولندي، بطل 1988، فوزه الأول في المجموعة الموحدة لمسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بحلتها الجديدة، وجاء على حساب الوافد الجديد جيرونا الإسباني 4 0 الثلاثاء في الجولة الرابعة.

وبعد خسارة افتتاحية أمام يوفنتوس الإيطالي 1 3 على أرضه، حصد أيندهوفن نقطتين بالتعادل بنتيجة واحدة 1 1 مع سبورتينغ البرتغالي وباريس سان جرمان الفرنسي، قبل أن يحقق الثلاثاء انتصاره الأول في رابع مباراة من أصل ثماني حسب النظام الجديد للبطولة.

وألحق فريق المدرب بيتر بوس بضيفه الكاتالوني الهزيمة الثالثة مقابل فوز، والثانية ضد فريق هولندي بعدما سبق له الخسارة على أرضه أمام فينورد 0 1.

وتبدو مهمة الفريق الكاتالوني في التواجد بين المراكز الثمانية الأولى المؤهلة مباشرة إلى ثمن النهائي أو حتى بين المراكز من 9 إلى 24 المؤهلة إلى ملحق فاصل صعبة جدا، إذ، وبعد لقائه شتورم غراتس النمسوي في الجولة الخامسة، سيتواجه مع ليفربول الإنكليزي، ميلان الإيطالي وأرسنال الإنكليزي.

أما أيندهوفن، فتبدو الأمور أكثر إيجابية إذ يلتقي شاختار دانييتسك الأوكراني وبريست الفرنسي والنجم الأحمر الصربي، قبل الاختبار الصعب ضد ليفربول في الجولة الختامية.

وبدأ المضيف الهولندي اللقاء بقوة وافتتح التسجيل منذ الدقيقة 16 عبر راين فلامينغو الذي وصلته الكرة مباشرة من رمية جانبية نفذها الأميركي ماليك تيلمان، قبل أن يتحول الأخير من ممرر إلى هداف في الدقيقة 33 بتسديدة من زاوية صعبة بعد تمريرة من نوا لانغ.

وباتت مهمة أيندهوفن أسهل في الشوط الثاني بعدما اضطر جيرونا لإكمال اللقاء بعشرة لاعبين نتيجة طرد أرناو مارتينيس بالإنذار الثاني (55)، فأضاف الهدف الثالث عبر البديل البلجيكي يوهان بوكايوكو بتسديدة من خارج المنطقة بعد مجهود فردي مميز وتبادل للكرة مع تيلمان إثر ركلة ركنية (83)، ثم الرابع بالنيران الصديقة بعدما حول التشيكي راديسلاف كرايتشي الكرة في شباك فريقه عن طريق الخطأ بعد تصدي للحارس الأرجنتيني باولو غاتسانيغا لتسديدة الدولي المغربي اسماعيل الصيباري (89).