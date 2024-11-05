برشلونة : ستستضيف برشلونة السباق الاخير لبطولة العالم للدراجات النارية عن فئة "موتو جي بي" الاسبوع المقبل مكان فالنسيا التي ضربتها فيضانات كبيرة، حسب ما أعلن المنظمون الثلاثاء.

وأفاد بيان شركة دورنا المنظمة "يمكن لبطولة العالم للدراجات النارية ان تؤكد الآن أنّ السباق الختامي لموسم 2024 سيقام في برشلونة".

وتابع "سنعود إلى حلبة برشلونة كاتالونيا، حيث سيتم تحديد بطل العالم، في المواعيد الأصلية للجولة الختامية للموسم، تضامناً مع مجتمع فالنسيا".

ويشتد الصراع على اللقب في المرحلة الاخيرة بين الإسباني خورخي مارتين متصدر الترتيب بفارق 24 نقطة عن حامل اللقب مرتين الإيطالي فرانتشيسكو بانيايا.

وطلب الدراجون إقامة السباق في مكان آخر غير فالنسيا احتراما لضحايا أسوأ كارثة طبيعية في تاريخ إسبانيا الحديث.