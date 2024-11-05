باريس : يبدو كل من باريس سان جرمان الفرنسي وبايرن ميونيخ الألماني مطالبا بالعودة إلى سكة الانتصارات بعد بداية متذبذبة في الجولات الثلاث الأولى من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، عندما يستضيفان أتلتيكو مدريد الإسباني وبنفيكا البرتغالي الأربعاء.

واستهل فريق العاصمة الفرنسية المسابقة القارية بفوز بشق الأنفس على جيرونا الإسباني 1 0 قبل خسارة أمام أرسنال الانكليزي 0 2، ثم تعادل مخيب على أرضه مع أيندهوفن الهولندي (1 1).

في المقابل، لم يكن حال الفريق البافاري أفضل، على الرغم من بدايته الصاروخية عندما أتخم شباك دينامو زغرب الكرواتي بتسعة أهداف ليخرج فائزا 9 2، ذلك لأنه سقط في مبارتيه التاليتين أمام أستون فيلا الإنكليزي 0 1 ثم تلقى هزيمة قاسية أمام برشلونة الإسباني 1 4.

على ملعب بارك دي برانس، لا بديل للفريق المملوك لقطر عن الفوز في مواجهة أتلتيكو مدريد، لأن أي نتيجة أخرى ستعني وضع نفسه في موقف حرج في ترتيب المجموعة الموحدة، لا سيما بان يواجه بايرن ميونيخ الألماني خارج ملعبه في الجولة الخامسة.

وعلق مدرب سان جرمان الإسباني لويس إنريكي على هذا الأمر بقوله "نتواجد في أصعب مسار، يتعين علينا الاستعداد لكي نطور مستوانا. نتواجد في وضعية صعبة وأنا قلق بكل تأكيد".

ويتعين على سان جرمان أيضا مواجهة في الجولات التالية أندية مانشستر سيتي الإنكليزي وشتوتغارت الألماني وريد بول سالزبورغ النمسوي.

وفشل فريق العاصمة الفرنسية في سد الثغرة التي تركها رحيل نجمه كيليان مبابي إلى ريال مدريد نهاية الموسم الماضي، علما بأن الاخير هو هدافه التاريخي برصيد 256 هدفا سجلها على مدى سبعة مواسم في صفوفه.

وحاول مدرب سان جرمان ايجاد البديل المناسب لمبابي لكن البرتغالي غونسالو راموش (مصاب حاليا) وراندال كولو مواني لم يتمكنا من فرض نفسيهما في مركز رأس الحربة حتى الآن، حتى ان الأخير لم يشارك في آخر مباراتين في الدوري المحلي واحتفظ به المدرب على دكة اللاعبين الاحتياطيين. ولم يستبعد بعض النقاد مغادرته للفريق في سوق الانتقالات الشتوية ولو على سبيل الاعارة.

وحده الجناح برادلي باركولا يشكل الخطورة الهجومية في صفوف فريقه بتسجيله ثمانية اهداف في مختلف المسابقات هذا الموسم.

وبحسب الاحصائيات، سدد سان جرمان 62 مرة باتجاه المرمى في 3 مباريات في المسابقة القارية ولم يسجل سوى هدفين.

وللمفارقة، فان فعالية خط الهجوم في الدوري الفرنسي متواجدة بدليل تسجيل الفريق 29 هدفا في 10 مباريات وتصدره الترتيب بفارق مريح بلغ 6 نقاط.

وقال انريكي في هذا الصدد "لا يجب علينا أن نضع الضغوطات على لاعب واحد" في مسألة التسجيل، قبل أن يضيف "أنا اعتمد على جميع لاعبي فريقي".

التاريخ إلى جانب بايرن

وعلى ملعب "أليانتس أرينا"، سيكون بايرن ميونيخ مطالبا بالفوز على بنفيكا ليعزز من حظوظه في التأهل الى الدور التالي الذي يبلغه مباشرة أول 8 فرق من أصل 36 بعد خوض كل فريق ثماني مباريات، فيما يقام ملحق فاصل لمعرفة المتأهلين الثمانية الآخرين إلى دور الـ16.

ويأمل بايرن في نقل عدوى نتائجه الرائعة في بوندسليغا إلى المسابقة القارية. يقف التاريخ الى جانب الفريق البافاري اذ التقى الفريقان 12 مرة في المسابقات الأوروبية، ففاز بايرن 9 مرات وتعادلا 3 مرات.

ويسير بايرن ميونيخ بقيادة مدربه الجديد البلجيكي فنسان كومباني بثبات في الدوري الألماني حيث لم يخسر أي مباراة حتى الان هذا الموسم، لكن مجلس ادار الفريق يضع اهمية قصوى لدوري الابطال هذا الموسم، لا سيما بان المباراة النهائية ستقام على ملعب اليانتس ارينا بالذات.

ويعول بايرن على هدافه الانكليزي هاري كاين الذي يتصدر ترتيب الهدافين في الدوري المحلي برصيد 11 في 9 مباريات، وكذلك ترتيب هدافي دوري الأبطال برصيد 5 اهداف.

في المقابل، استهل بنفيكا مشواره في المسابقة هذا الموسم بفوزين على النجم الاحمر الصربي 2 1 وأتلتيكو مدريد 4 0، لكنه عاد وسقط على ارضه أمام فينورد الهولندي 1 3.

وتبرز مباراة إنتر الايطالي وصيف المسابقة الموسم الماضي مع أرسنال الانكليزي. يملك كلا الفريقين 7 نقاط لكنهما لا يعيشان افضل فترة لهما.

فإنتر فقد صلابته الدفاعية التي ميزت الفريق الموسم الماضي عندما تلقت شباكه 22 هدفا في طريقه الى التتويج بالدوري المحلي. أما هذا الموسم، فقد منيت شباكه بـ13 هدفا في اول 11 مباراة.

أما ارسنال فيعاني في الدوري المحلي حيث يحتل المركز الخامس بفارق 7 نقاط عن ليفربول المتصدر وذلك بعد فشله في الفوز في آخر 3 مباريات بينها خسارتان امام بورنموث 0 2 وأمام نيوكاسل 0 1.