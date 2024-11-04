لندن : أعاد المهاجم البديل الويلزي هاري ويلسون فريقه فولهام الى سكة الانتصارات وأنقذه من خسارة ثالثة في مبارياته الاربع الاخير دون انتصار بقلبه الطاولة على ضيفه برنتفورد الى فوز 2 1 الإثنين في لندن في ختام المرحلة العاشرة من الدوري الانكليزي لكرة القدم.

وكان برنتفورد في طريقه الى تحقيق فوزه الثاني تواليا عندما تقدم بهدف للاعب وسطه الألماني فيتالي يانيلت بتسديدة قوية بيسراه من خارج المنطقة أسكنها على يسار مواطنه بيرند لينو (24)، لكن ويلسون كان له رأي آخر بتسجيله ثنائية في خمس دقائق من الوقت بدل الضائع.

ودخل ويلسون في الدقيقة 82 مكان ريس نيلسون، فنجح في إدراك التعادل عندما تابع كرة عرضية للبديل الآخر الدولي الإسباني أداما تراوري ساقطة من مسافة قريبة أسكنها الزاوية اليسرى البعيدة للحارس الهولندي مارك فليكن (90+2)، ثم سجل هدف الفوز برأسية من مسافة قريبة اثر تمريرة عرضية للأميركي أنتوني روبنسون أسكنها على يسار الحارس فليكن (90+7).