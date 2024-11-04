لشبونة : يعّول مدرب سبورتينغ البرتغالي روبن أموريم على مهاجمه السويدي المتألق فيكتور غيوكيريش لتوجيه ضربة قوية لمنافسه المستقبلي مانشستر سيتي الإنكليزي الثلاثاء في مسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، وذلك في آخر مباراة له على رأس الجهاز الفني لفريق العاصمة البرتغالية.

وسيتولى أموريم اعتبارا من 11 تشرين الثاني/نوفمبر مهمة تدريب مانشستر يونايتد الذي اقال مدربه الهولندي اريك تن هاغ من منصبه الاثنين الماضي وعين بدلا منه مواطنه ومساعده رود فان نيستلروي بصورة موقتة.

ومنذ الاتفاق مع مانشستر يونايتد، كانت تتبقى لأموريم ثلاث مباريات، فخاض واحدة منها الجمعة ضد إستريلا أمادورا وخرج فريقه فائزا 5 1 بفضل رباعية لغيوكيريش الذي رفع رصيده الى 16 هدفا في أول 10 مباريات في الدوري، بينما سجل أيضا هدفين في ثلاث مباريات في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم.

وعلق غيوكيريش على رحيل أموريم قائلا "لم يكن الوضع طبيعيا (بسبب رحيل أموريم) لكننا تعاملنا مع الأمر بشكل جيد وفزنا 5 1، لقد كان رد فعل جيد منا، علينا أن نبقى محترفين ونقوم بالأشياء بالطريقة الصحيحة".

وأضاف "من المحزن أنه سيغادر، لقد كان ممتازا بالنسبة لنا، لقد أمضينا عاما رائعا. علينا أن نتأقلم، لكن من الصعب الحديث عن المستقبل لأننا لا نعرف ما سيحدث".

في الموسم الماضي، كان السويدي البالغ من العمر 26 عاما العنصر الاساسي لفريقه في موسمه الأول معه حيث قاد أموريم النادي إلى احراز لقب الدوري الثاني فقط في آخر 21 عاما.

تم التعاقد مع غيوكيريش في صفقة قياسية للنادي قدرها 20 مليون يورو (22 مليون دولار) بالإضافة إلى مكافآت اضافية لناديه الإنكليزي كوفنتري سيتي.

مهاجم متكامل

يتمتع غيوكيريش بالسرعة والقوة، وهو مهاجم متكامل ذو لمسة نهائية قاتلة ويمكنه تهديد دفاع مانشستر سيتي الذي يعاني من الإصابات ومني بالهزيمة أمام 1 2 بورنموث السبت في الدوري وقبلها أمام توتنهام بالنتيجة ذاتها في ثمن نهائي كأس الرابطة المحلية.

هناك شرط جزائي في عقد المهاجم السويدي الدولي قدره 100 مليون يورو (108 مليون دولار)، مما يجعله خيارا مكلفا للاندية الراغبة بالحصول على خدماته.

وتعاقد برايتون من الدرجة الممتازة في انكلترا مع غيوكيريش من برومابويكارنا السويدي عام 2018 وأعاره إلى سانت باولي الألماني في الدرجة الثانية حينها، حيث لعب بشكل أساسي على اليسار.

بعد فترات إعارة في سوانزي وكوفنتري، وقع بشكل دائم مع الأخير عام 2021 واستمر في النمو بشكل أقوى بدنيا. في موسم 2022 2023، سجل 21 هدفا في 46 مباراة في دوري المستوى الثاني "تشامبيونشيب" ما دفع سبورتينغ إلى دفع مبلغ قياسي للتعاقد معه.

كان لدى غيوكيريش ثمانية خيارات في الدوري الإنكليزي الممتاز بحسب وكيله حسن شيتينكايا، لكن وجود أموريم كان عاملا مهما في اختيار سبورتينغ.

وأوضح مدير اعماله لصحيفة "ريكورد" البرتغالية "أحضرت غيوكيريش إلى سبورتينغ فقط بسبب روبن أموريم"، مضيفا "(بسبب) استراتيجيته، وكيف يلعب، وكيف يطور اللاعبين".

ساعد أموريم المهاجم السويدي على النمو، لكن المدرب أشار إلى أنه لن يحاول إحضار المهاجم إلى "أولد ترافورد" في فترة الانتقالات الشتوية في كانون الثاني/يناير وقال في هذا الصدد "غيوكيريش يكلف 100 مليون دولار وهو أمر صعب للغاية".