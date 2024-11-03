لندن : قاد دومينيك سولانكي فريقه توتنهام هوتسبير لفوز كبير على ضيفه أستون فيلا 4 1 بتسجيله هدفين في الشوط الثاني الاحد ضمن المرحلة العاشرة من الدوري الإنكليزي لكرة القدم.

وبات توتنهام الذي تقدم الى المركز السابع برصيد 16 نقطة يتأخر بفارق نقطتين عن أرسنال صاحب المركز الرابع بالتساوي مع أستون فيلا الخامس، أمام تشلسي الذي يواجه مانشستر يونايتد الجريح في ختام المنافسات اليوم.

وجاءت رباعية توتنهام في الشوط الثاني بعد أن منح مورغان رودجرز التقدم لاستون فيلا (32)، فعادل الويلزي برينان جونسون النتيجة لأصحاب الارض (49) قبل ان يسجّل سولانكي هدفين في غضون أربع دقائق (75 و79).

وأضاف البديل جيمس ماديسون الرابع (90+6) مكللا العودة الكبيرة لرجال المدرب الأسترالي انج بوستيكوغلو إلى سكة الانتصارات بعدما خسروا أمام كريستال بالاس 0 1 في المرحلة الماضية، تخللها الفوز على مانشستر سيتي 2 1 في الدور الرابع من كأس الرابطة.

وأضاع استون فيلا فرصة ذهبية للارتقاء الى المركز الثالث بعد خسارة أرسنال أمام نيوكاسل السبت 0 1، ومني بخسارته الثانية تواليا بعدما كان خرج من كأس الرابطة أمام كريستال بالاس (1 2).

كما فشل أستون فيلا في تحقيق الفوز للمباراة الثالثة تواليا في مختلف المسابقات بعدما تعادل أمام بورنموث 1 1 في المرحلة الماضية.

واستهل سبيرز اللقاء ضاغطا، الا انه افتقد للقدرة على اختراق التكتل الدفاعي لفريق المدرب الإسباني أوناي إيمري.

وتمكن فيلا من افتتاح التسجيل بعدما فشل لاعبو توتنهام في التعامل مع كرة الفرنسي لوكا دينيي الركنية، فتابعها رودجرز من مسافة قريبة داخل المرمى (32).

كانت التسديدة الوحيدة المباشرة على المرمى من الفريقين خلال الشوط الأول، ليتابع سبيرز معاناته مع الركلات الثابتة.

وردّ توتنهام سريعا بعد الاستراحة، فأدرك جونسون التعادل اثر كرة عرضية متقنة من الكوري الجنوبي هيونغ مين سون تابعها في الزاوية البعيدة (49).

وبعد محاولة صريحة من سولانكي لمنح اصحاب الأرض التقدم من تسديدة من مسافة قريبة تصدى لها الحارس الارجنتيني إيميليانو مارتينيس (51)، اغتنم توتنهام الفرص المتاحة للخروج بالنقاط الثلاث وتمكن سولانكي من منح فريقه التقدم اثر تمريرة من السويدي ديان كولوسيفيسكي قبل أن يغمزها فوق الحارس المتقدم (75).

وأضاف سولانكي بعدها بأربع دقائق هدفه الشخصي الثاني والثالث لفريقه بعدما خسر فيلا الكرة في وسط الملعب، لينطلق السنغالي باب سار بسرعة ممررا الى البديل البرازيلي ريتشارليسون الذي عكسها الى سولانكي فتابعها داخل المرمى (79).