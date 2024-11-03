سيبانغ : أبقى الإيطالي فرانتشيسكو بانيايا (دوكاتي) على حظوظه بإحراز لقب بطولة موتو جي بي للموسم الثالث تواليا، وذلك بعد فوزه بجائزة ماليزيا الكبرى، الجولة التاسعة عشرة قبل الأخيرة من بطولة العالم للدراجات النارية، أمام المتصدر الإسباني خورخي مارتين (دوكاتي براماك) الأحد على حلبة سيبانغ.

ويأتي الفوز الثاني تواليا للإيطالي والعاشر هذا الموسم بعد خروجه خالي الوفاض السبت من سباق السرعة (سبرينت) نتيجة سقوطه عن دراجته، تاركا الساحة لمارتين لإضافة 12 نقطة إلى رصيده بعد حلوله في المركز الأول.

وقبل جولة من النهاية على حلبة لم تقرر بعد نتيجة إلغاء جائزة فالنسيا الكبرى بسبب الفيضانات القاتلة في شرق إسبانيا، لا تزال الأفضلية واضحة لصالح مارتين الذي يتقدم على حامل اللقب بفارق 24 نقطة.

وقال بانيايا بعد السباق والفوز المثير أمام مارتين "خورخي كان عدائيا جدا. كان انتصاري العاشر للموسم، لقد قمنا بعمل جميل. يتوجب علينا وحسب أن نتحسن أيام السبت (في سباق السرعة)".

وبدوره قال مارتين الذي أنهى السباق أمام الإيطالي الآخر إينيا باستيانيني (دوكاتي)، إنه "أردت الفوز، لكن +بيكو+ كان لديه استراتيجية مغايرة. سيكون تحديا كبيرا في السباقين الأخيرين (سباق السرعة والسباق الرئيسي)".

وأقيم السباق في أجواء مناخية صعبة حيث وصلت الحرارة إلى 35 درجة مئوية، وقد توقف لقرابة 20 دقيقة بعد حادث عند المنعطف الثاني من اللفة الافتتاحية.

ولدى سقوطه عن دراجته في الحادث، ارتطم رأس الأسترالي جاك ميلر (كاي تي أم) بالإطار الخلفي لدراجة الفرنسي فابيو كوارتارارو (ياماها) الذي سقط بدوره.

وأظهرت الفحوص الأولية التي أجريت لميلر، أنه ليست هناك "إصابة خطيرة" بحسب ما أفاد منظمو السباق.

وبعد الانطلاق الثاني للسباق، ابتعد بانيايا ومارتين سريعا عن الدراجين الآخرين ودخلا في منافسة شرسة ومثيرة جدا مع محافظة الإيطالي على الصدارة، أي المركز الذي انطلق منه.

ورفض مارتين السماح لمنافسه في الابتعاد عنه وتمكن من تجاوزه في أكثر من مناسبة خلال اللفات الثلاث الأولى، لكن الإيطالي تمكن من الرد في معركة شهدت تلامسا بين الدراجتين لكن من دون أي عواقب وخيمة.

وبعد مرور اللفات، تنفس بانيايا الصعداء وخلق فارقا مريحا، فيما اكتفى مارتين في المحافظة على الفارق المريح الذي يفصله عن ملاحقيه والطامعين بالمركز الثاني، بينهم الإسباني مارك ماركيس (دوكاتي غريزيني) الذي كان من المنافسين على الصعود إلى منصة التتويج لكنه سقط عن دراجته قبل ثلاث لفات على النهاية.

ترتيب الخمسة الأوائل في السباق:

1.فرانتشيسكو بانيايا (إيطاليا/دوكاتي لينوفو) 38:04.563 دقيقة

2.خورخي مارتين (إسبانيا/بريما براماك ريسينغ) بفارق 3.141 ثانية

3.إينيا باستيانيني (إيطاليا/دوكاتي لينوفو) بفارق 10.484 ثانية

4.أليكس ماركيس (إسبانيا/غريزيني ريسينغ) بفارق 12.230 ثانية

5.بيدرو أكوستا (إسبانيا/ريد بول غاس غاس تيك 3) بفارق 13.699 ثانية

الترتيب العام للخمسة الأوائل:

1. خورخي مارتين (إسبانيا) 485 نقطة

2. فرانتشيسكو بانيايا (إيطاليا) 461

3. مارك ماركيس (إسبانيا) 369

4. إينيا باستيانيني (إيطاليا) 368