برلين : تابع المهاجم الدولي الانكليزي هاري كاين هوايته التهديفية وقاد فريقه بايرن ميونيخ الى مواصلة صحوته المحلية والانفراد بالصدارة ولو مؤقتا بتسجيله ثنائية في ثلاثية الفوز على ضيفه أونيون برلين 3 0 السبت في المرحلة التاسعة من بطولة ألمانيا لكرة القدم.

وفرض كاين نفسه نجما للمباراة بمساهمته الفعالة بثنائية رافعا رصيده إلى 11 هدفا في الدوري هذا الموسم، فانفرد بصدارة لائحة الهدافين بفارق هدف واحد عن مهاجم أينتراخت فرانكفورت الدولي المصري عمر مرموش، وصناعته الهدف الثاني للدولي الفرنسي كينغسلي كومان.

ومنح كاين التقدم لبايرن ميونيخ من ركلة جزاء اثر عرقلة الدولي الفرنسي مايكل أوليسيه من قبل المدافع بينيديكت هوليرباخ (15)، وصنع الثاني عندما تلقى كرة عند حافة المنطقة من المدافع الدولي الكندي ألفونسو ديفيس فهيأها إلى كومان داخل المنطقة حيث انفرد بحارس المرمى الدولي الدنماركي فريديريك رونو ولعبها على يمينه في الزاوية البعيدة (43).

وعزز كاين بهدفه الشخصي الثاني والثالث لفريقه عندما أعاد له كومان الهدية برأسية من مسافة قريبة تابعها بيسراه على يسار الحارس رونو (51).

"الطريق لا يزال طويلا"

وواصل بايرن ميونيخ صحوته المحلية وحقق فوزه الثالث تواليا عقب تعادلين متتاليين امام باير ليفركوزن حامل اللقب وأينتراخت فرانكفورت.

وهو الفوز السابع للعملاق البافاري في البوندسليغا هذا الموسم، فانفرد بالصدارة مؤقتا برصيد 23 نقطة بفارق ثلاث نقاط أمام شريكه السابق لايبزيغ الذي يحل ضيفا على بوروسيا دورتموند لاحقا في قمة المرحلة.

ووجه النادي البافاري إنذارا شديد اللهجة الى بنفيكا البرتغالي ضيفه الاربعاء المقبل في الجولة الرابعة من مسابقة دوري ابطال اوروبا.

ويأمل بايرن ميونيخ في وضع حد لهزيمتين متتاليتين في المسابقة القارية العريقة امام مضيفيه أستون فيلا الانكليزي 0 1 وبرشلونة الاسباني 1 4، وتحقيق الفوز الثاني بعد الاول الكاسح على ضيفه دينامو زغرب الكرواتي 9 2.

وسجل بايرن 16 هدفا دون أن تهتز شباكه في آخر أربع مباريات ضد فرق ألمانية.

وقال كاين لشبكة سكاي: "لا يزال الطريق طويلا، لكننا نتمتع بالعقلية والتصرف الصحيحين"، مضيفا "إذا واصلنا اللعب بهذه الطريقة، فسيكون كل شيء على ما يرام. نحن في حالة جيدة".

واستغل أينتراخت فرانكفورت سقوط باير ليفركوزن حامل اللقب في فخ التعادل السلبي امام ضيفه شتوتغارت الجمعة في افتتاح المرحلة واستعاد منه المركز الثالث بفارق نقطة واحدة بفوزه الكبير على ضيفه بوخوم 7 2 في مباراة واصل خلالها الدولي المصري عمر مرموش تألقه اللافت هذا الموسم بتسجيله هدفا وصناعة هدفين.

صنع الهدفين الاول للفرنسي هوغو إيكيتيكي (18) والسادس للتركي تشان يلماز أوزون (69)، وسجل الثاني في الدقيقة 18 رافعا رصيده الى 10 اهداف في المركز الثاني على لائحة الهدافين.

وضرب فرانكفورت بقوة في نصف الساعة الاولى بتسجيل رباعية نظيفة تناوب عليها إيكيتيكي (9) ومرموش (18) وأنسغار كناوف (20) وناثانيال براون (32).

وقلَّص الهولندي داني دي فيت الفارق قبل 10 دقائق من نهاية الشوط الاول (35)، وحذا حذوه زميله فيليب هوفمان بتسجيله الهدف الثاني لبوخوم مطلع الشوط الثاني (51)، لكن أصحاب الأرض ردوا بثلاثية تناوب عليها محمود داهود (61) بتمريرة من الدولي التونسي إلياس السخيري وأوزون (69) وإيكيتيكي (69).

وحقق الوافد الجديد هولشتاين كيل فوزه الاول هذا الموسم عندما تغلب على ضيفه هايدنهايم بهدف وحيد سجله باتريك إيراس في الدقيقة 28.

وتعادل فولفسبورغ مع أوغسبورغ بهدف للدولي الجزائري محمد عمورة (82) مقابل هدف لفيليب تييرتس (34)

وخسر هوفنهايم أمام ضيفه سانت باولي بهدفين نظيفين سجلهما الانكليزي أولادابو أفولايان (20) والدنماركي أندرياس نيلسن ألبيرس (90+4).