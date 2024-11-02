الرياض (السعودية) : استهلت البيلاروسية أرينا سابالينكا المصنفة الأولى عالمياً مشوارها في بطولة الماسترز "دبليو تي أيه" الختامية بفوز على الصينية جنغ تشينوين السابعة وبطلة أولمبياد باريس 6 3 و6 4 في المباراة الافتتاحية السبت في الرياض.

وكرَّست البيلاروسية البالغة من العمر 26 عاما تفوقها على الصينية الواعدة (22 عاما) حيث تغلبت عليها للمرة الخامسة دون خسارة والرابعة هذا العام بعد نهائي بطولة استراليا وربع نهائي بطولة الولايات المتحدة ونهائي دورة ووهان الصينية للألف نقطة.

واحتاجت سابالينكا التي تغلبت على تشينوين في ربع نهائي فلاشينغ ميدوز العام الماضي في اول مواجهة بينهما، الى ساعة و24 دقيقة لكسب المواجهة الاولى في المجموعة الأرجوانية التي تضم الايطالية جازمين باوليني الرابعة والكازاخستانية إيلينا ريباكينا الخامسة.

ونجحت سابالينكا في كسر ارسال تشينوين في الشوط السادس من المجموعة الاولى وتقدمت 4 2 حتى حسمتها في صالحها 6 3، لكنها انتظرت الشوط التاسع من المجموعة الثانية لكسر ارسال الصينية والتقدم 5 4 ثم كسبتها 6 4.

وباتت سابالينكا، بطلة استراليا وفلاشينغ ميدوز هذا العام، بحاجة الى الفوز بمباراتيها المتبقيتين في المجموعة ضمن الدور الاول لضمان إنهاء العام في صدارة التصنيف العالمي.

قالت الجمعة في مقابلة صحافية إنها لا تفكر في إنهاء الموسم في الصدارة "لا، على أي حال، في أي وقت نأتي فيه إلى البطولة، نريد الفوز. هذا هو الهدف الأول. أحاول التركيز على الجزء الأول. أفضل التركيز خطوة بخطوة. دعونا نبدأ ببطء".

وانتزعت سابالينكا المركز الأول بشكل "غير متوقع" الأسبوع الماضي، بعد أن فقدت البولندية إيغا شفيونتيك نقاطا لعدم استيفائها متطلبات البطولات الإلزامية هذا الموسم.

بحسب قواعد رابطة المحترفات (دبليو تي ايه)، يتعين على اللاعبات المشاركة خلال الموسم في البطولات الأربع الكبرى، سبع دورات إلزامية من فئة الألف، ست دورات من فئة الـ500، بالإضافة إلى بطولة دبليو تي ايه الختامية للموسم بحال التأهل.

بخلاف ذلك، تعاقب بحسم نقاط التصنيف التي حصلن عليها من اسوأ نتائج لهن في مختلف الدورات، وليس فقط من المشاركات في دورات الـ500.

خاضت شفيونتيك دورتين من فئة 500 نقطة مقابل أربع لسابالينكا.

وتسعى البيلاروسية الى إنهاء العام في قمة التصنيف وتجنب سيناريو الموسم الماضي، عندما فقدت الصدارة في الأسبوع الأخير بعد أن فازت شفيونتيك بلقب بطولة "دبليو تي أيه" الختامية.

قدمت سابالينكا موسما رائعا في 2024، حيث حققت لقبي غراند سلام: أستراليا والولايات المتحدة، ثم حصدت لقبها الثالث تواليا في ووهان الشهر الماضي.

وتحتفظ سابالينكا بفارق مريح يبلغ 1046 نقطة عن منافستها البولندية في التصنيف، مما يعني أن شفيونتيك يجب أن تدافع عن لقب بطولة "دبليو تي أيه" الختامية لتكون لديها فرصة لاستعادة المركز الأول عالميا.

أجابت بصبر على ما لا يقل عن 14 سؤالاً في المؤتمر الصحافي بعد مباراتها اليوم، ولم يكن أي منها يتعلق بالتصنيف الأول.

كان الأمر الأكثر أهمية هو عندما سئلت عن السبب الذي منحها الأفضلية في مباراة اليوم، فقالت، ربما وهي تفكر في الأخطاء المزدوجة التي ارتكبتها: "أعتقد أن قوتي الذهنية هذه هي الأفضلية التي تميزت بها حتى الآن".

واضافت "أنا سعيدة جدا بالفوز، وخاصة ضد تشينوين. إنها دائمًا مباريات صعبة ومعارك صعبة ضدها، وأنا سعيدة حقًا لأنني تمكنت من إنهاء هذه المباراة بمجموعتين متتاليتين".

وتضم المجموعة البرتقالية كلا من شفيونتيك الثانية والاميركية كوكو غوف الثالثة ومواطنتها جيسيكا بيغولا السادسة والتشيكية باربورا كرايتشيكوفا الثامنة.

وتلتقي الأحد شفيونتيك مع كرايتشيكوفا، وغوف مع بيغولا.

باوليني تتغلب على ريباكينا

وفي المباراة الثانية عن المجموعة الأرجوانية، احتاجت باوليني الى ساعة و44 دقيقة للتغلب على ريباكينا 7 6 (7 5) و6 4.

وفرض التعادل نفسه بين اللاعبتين في المجموعة الاولى حتى الشوط الرابع (2 2)، قبل أن تنجح الإيطالية في كسر إرسال منافستها في الشوط السادس والتقدم 4 2، لكن الكازاخستانية ردت التحية مباشرة مقلصة الفارق الى 3 4 ثم أدركت التعادل 4 4 حتى فرضت شوطا فاصلا تقدمت خلاله الايطالية 4 1 قبل ان تنهبه في صالحها 7 5.

واستمرت الندية بين اللاعبتين في المجموعة الثانية حتى نجحت باوليني في كسر إرسال ريباكينا في الشوط السابع وتقدمت 4 3 قبل أن تحسمها في صالحها 6 4.

وهو الفوز الثالث لباوليني على ريباكينا في خمس مواجهات بينهما والثالث في أربع مواجهات هذا العام بعد الاول في ربع نهائي دورة دبي، والثاني في ربع نهائي بطولة فرنسا المفتوحة على ملاعب رولان غاروس، فيما كانت الخسارة الوحيدة في 2024 في ربع نهائي دورة شتوتغارت الالمانية.