باريس : استغل باريس سان جرمان سقوط مطارده المباشر موناكو امام أنجيه الجمعة وابتعد ست نقاط في صدارة بطولة فرنسا لكرة القدم بفوزه على ضيفه لنس 1 0 السبت في المرحلة العاشرة.

وسجل الدولي عثمان ديمبيليه هدف المباراة الوحيد مبكرا وتحديدا بعد مرور أربع دقائق فقط رافعا رصيده الى خمسة اهداف هذا الموسم.

ورفع فريق العاصمة رصيده الى 26 نقطة متقدما بفارق 6 نقاط عن فريق الامارة المهدد بفقدان المركز الثاني لصالح مرسيليا في حال فوز الاخير على مضيفه نانت الاحد.

ولم يحسن باريس سان جرمان استغلال النقص العددي في صفوف منافسه الذي طرد له لاعبه الاوزبكي عبد القدير خوسانوف بعد مرور 59 دقيقة، وذلك بسبب عدم فعالية مهاجميه من جهة وتألق حارس لنس الدولي بريس سامبا الذي تصدى لسبع محاولات خطيرة.

لكن سان جرمان حقق الاهم قبل ايام قليلة من مواجهة اتلتيكو مدريد الاسباني في الجولة الرابعة من مسابقة دوري ابطال اوروبا.

في المقابل، تعرض لنس لخسارته الثانية تواليا وفي الموسم الحالي علما بان الفريق يتمتع بأفضل دفاع بالتساوي مع موناكو (دخل مرماه 7 اهداف فقط)، بعد ان سقط في المرحلة الماضية ايضا امام ليل.