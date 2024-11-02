روما : استعاد يوفنتوس توازنه بعد تعادلين متتاليين عندما تغلب على مضيفه أودينيزي 2 0 السبت في افتتاح المرحلة الحادية عشرة من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وحسم فريق "السيدة العجوز" نتيجة المباراة في شوطها الأول بتسجيله الهدفين محققا فوزه الأول بعد تعادلين مع إنتر حامل اللقب 4 4 وبارما 2 2، والأول في مبارياته الثلاث الاخيرة في مختلف المسابقات حيث خسر أمام شتوتغارت الألماني 0 1 في الجولة الثالثة من مسابقة دوري أبطال أوروبا.

وجاء فوز رجال المدرب تياغو موتا في توقيت مناسب وتحديدا قبل رحلتهم المحفوفة بالمخاطر الى فرنسا الثلاثاء لخوض الجولة الرابعة من المسابقة القارية العريقة أمام ليل الفرنسي المنتشي بفوزيه على قطبي العاصمة مدريد، الريال والأتلتيكو في الجولتين الثانية والثالثة، وقبل دربي تورينو أمام جاره السبت المقبل في الدوري المحلي ومن بعده الغريم ميلان في 23 تشرين الثاني/نوفمبر الحالي.

وهو الفوز الخامس ليوفنتوس في الدوري هذا الموسم وهو الفريق الذي لم يتذوق طعم الخسارة حتى الان فرفع رصيده الى 21 نقطة وارتقى مؤقتا الى المركز الثالث بالرصيد ذاته مع إنتر الذي يستضيف فينيتسيا الأحد.

في المقابل، مني أودينيزي بخسارته الثانية تواليا والخامسة هذا الموسم فتجمد رصيده عند 16 نقطة في المركز السابع مؤقتا بانتظار نتائج مباريات ميلان مع مضيفه مونتسا لاحقا، وتورينو مع فيورنتينا الأحد، وروما مع فيرونا غدا أيضا.

وبكر يوفنتوس بالتسجيل عندما توغل الفرنسي كيفرين تورام، نجل مدافعه السابق ليليان، داخل المنطقة وسدد كرة قوية زاحفة ارتدت من القائم الى ظهر حارس المرمى النيجيري مادوكا أوكوي وعانقت شباكه (19).

وعزز المدافع نيكولو سافونا تقدم الضيوف أواخر الشوط الأول عندما استغل كرة مرتدة من القائم الايسر للدولي التركي كينان يلديز فتهيأت أمامه فسددها زاحفة داخل المرمى (37).

وواصل بولونيا، خامس الموسم الماضي وأحد ممثلي بلاده في دوري أبطال أوروبا، صحوته بتحقيقه للفوز الثاني تواليا والثالث هذا الموسم عندما تغلب على ضيفه ليتشي 1 0.

وعانى بولونيا الذي خسر هذا الموسم مدربه تياغو موتا لانتقاله إلى يوفنتوس واستعاض عنه بفينتشينزو إيتاليانو، لتحقيق فوزه على ليتشي التاسع عشر قبل الاخير، وانتظر الدقيقة 85 لتسجيل هدف الانتصار عبر مهاجمه الدولي ريكاردو أورسوليني.

وكان بولونيا تخلص الثلاثاء الماضي من لعنة التعادلات (3 متتالية و6 في مبارياته الـ8 الأولى التي اكتفى خلالها بتحقيق فوز واحد)، وذلك بعودته بفوز ثمين من ملعب مضيفه كالياري 2 0.

وارتقى بولونيا الى المركز الثامن مؤقتا برصيد 15 نقطة مع مباراة مؤجلة من المرحلة التاسعة امام ضيفه ميلان، فيما مني ليتشي بخسارته السابعة هذا الموسم فبقي في المركز التاسع عشر برصيد ثماني نقاط من فوزين وتعادلين.

وتحضر بولونيا جيدا لاستضافة موناكو الفرنسي الثلاثاء المقبل في الجولة الرابعة من مسابقة دوري أبطال أوروبا التي عاد الى منافساتها للمرة الاولى منذ 60 عاما.

ولم يذق بولونيا حتى الان طعم الفوز في المسابقة القارية العريقة بسقوطه في فخ التعادل امام شاختار دانييتسك الاوكراني وخسارته امام ليفربول وأستون فيلا الانكليزيين.

قال مدربه إيتاليانو "لقد تحلينا بالصبر، وأردنا أخيرا الفوز أمام جماهيرنا، لقد حدث ذلك. نحن على الطريق الصحيح".