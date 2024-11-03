لوس انجليس : حافظ كليفلاند كافالييرز وأكلاهوما سيتي ثاندر على سجلهما الخالي من الهزائم في الموسم الجديد من دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، وذلك بفوز الأول في الوقت القاتل على ميلووكي باكس 114 113 والثاني على لوس أنجليس كليبرز 105 92 السبت.

في ميلووكي، بات كافالييرز على بعد فوز واحد من أفضل بداية موسم في تاريخه، وتحديدا منذ موسم 1976 1977 حين فاز بمبارياته الثماني الأولى، وذلك بتحقيقه فوزه السابع تواليا بفضل دونوفان ميتشل الذي سجل سلة الانتصار على باكس في معقل الأخير قبل أقل من ثانية على النهاية.

وأنهى ميتشل اللقاء كأفضل مسجل في فريقه بثلاثين نقطة وأضاف سام ميريل 17 في 22 دقيقة، فيما كان داميان ليلارد الأفضل في صفوف باكس بـ41 نقطة، بينها 10 ثلاثيات من أصل 15 محاولة، مع 9 تمريرات حاسمة، من دون أن يكون ذلك كافيا لتجنيب المضيف هزيمته الخامسة تواليا مقابل فوز وحيد حققه في مباراته الافتتاحية.

وجاء الفوز على باكس رغم جهود العملاق اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو الذي سجل 34 نقطة مع 16 متابعة و9 تمريرات حاسمة في لقاء بدا وكأنه يسير لصالح باكس بعدما تقدم بفارق 16 نقطة في الربع الأول ثم بفارق نقطة في آخر 9.8 ثانية بعد سلة من ليلارد.

وبعد هذه السلة، طلب كافالييرز وقتا مستقطعا ومرر إيفان موبلي الكرة لميتشل الذي كان قريبا جدا من ارتكاب مخالفة العودة إلى ملعب فريقه (باك كورت فايولايشن) ومن ثم فقدان السيطرة على الكرة قبل أن يتدارك الموقف ويشق طريقه إلى داخل القوس ومن ثم يسجل السلة القاتلة التي منحت فريقه الفوز.

وفي لوس أنجليس، حذا ثاندر حذو كافالييرز وحقق فوزه السادس تواليا لكنه جاء سهلا إلى حد كبير على حساب مضيفه كليبرز 105 92، وذلك بفضل جهود النجم الكندي شاي غيلجيوس ألكسندر الذي سجل 25 نقطة مع 9 تمريرا حاسمة، فيما كان نورمن باول الأفضل في الجهة المقابلة بـ24 نقطة من دون أن يجنب ذلك فريقه هزيمته الرابعة في ست مباريات.

وحقق بوسطن سلتيكس حامل اللقب فوزه الثاني في غضون يومين على مضيفه تشارلوت هورنتس وجاء بنتيجة 113 103، مسجلا انتصاره السادس في سبع مباريات بفضل 29 نقطة و7 متابعات لجايسون تايتوم و22 نقطة لبايتون بريتشارد و18 مع 8 متابعات لديريك وايت.

وعاد غولدن ستايت ووريرز من ملعب هيوستن روكتس بفوزه الخامس في ست مباريات وجاء بنتيجة 127 121 بعد التمديد بفضل 27 نقطة لبادي هيلد، فيما قاد ديفن بوكر (28 نقطة مع 9 متابعات و9 تمريرات حاسمة) فريقه فينيكس صنز لفوزه الخامس أيضا في ست مباريات وذلك على حساب بورتلاند ترايل بلايزرز 103 97.

وبفضل 27 نقطة مع 16 متابعة و9 تمريرات حاسمة للصربي نيكولا يوكيتش، حقق دنفر ناغتس فوزه الثالث في ست مباريات والحق بضيفه يوتا جاز الهزيمة السادسة في ست مباريات بتغلبه عليه 129 103.