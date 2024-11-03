إيلاف من بغداد: في الوقت الذي بلغت العلاقة بين جمهور العراق والأردن مرحلة من الحساسية منذ نهائيات كأس آسيا الأخيرة في الدوحة، وكذلك في ظل الصراع الناري بينهما مع بقية منتخبات المجموعة لانتزاع واحدة من بطاقات التأهل إلى مونديال 2026، تسبب قرار رئيس مجلس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، بالسماح بدخول الجماهير الأردنية إلى العراق بدون تأشيرة في ردة فعل رائعة في الشارع الأردني، كما خفف من حدة الاحتفان الكروي التنافسي بين جماهير المنتخبين.

مباراة العراق والأردن سوف تقام ضمن تصفيات آسيا للتأهل لكأس العالم 2026، ومن المقرر إقامة المباراة في مدينة البصرة في 14 نوفمبر (تشرين الثاني)، وهي واحدة من أهم المباريات التي تشكل نقطة تحول مهمة في حلم كل منهما للتأهل للمونديال.

ووفقاً لتصريح مستشار رئيس الوزراء العراقي لشؤون الشباب والرياضة، خالد كبيان الى الـمكتب الإعلامي لمجلس الوزراء، فقد صدر قرار حكومي لتسهيل دخول جماهير منتخب الأردن إلى العراق، وهو اعفاء هذه الجماهير من تأشيرة دخول الأراضي العراقية.

وقال خالد كبيان، مستشار رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني في بيان: "رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، وجه وبشكل عاجل، السماح للجمهور الأردني بالدخول إلى الأراضي العراقية ومن دون تأشيرة دخول".

وأوضح كبيان:"هذه الموافقة تأتي من أجل السماح للجماهير الأردنية بالحضور لمباراة أسود الرافدين والنشامى في البصرة، ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026".

ويشمل هذا القرار السماح للجماهير الأردنية الراغبة بحضور المباراة في البصرة، سواءً عن طريق البر من خلال منفذي طريبيل أو سفوان الحدوديين، أو من خلال الجو عبر جميع مطارات البلد من الشمال إلى الجنوب.

ومن المنتظر أن تطرح تذاكر المباراة للبيع عبر عدد من المنافذ المنتشرة في المدن العراقية المتفرقة، كما ستكون متاحة إلكترونيا.

ويجري الاتحاد العراقي لكرة القدم، اتصالات مستمرة مع الجانب الأردني من أجل تسهيل دخول جماهير العراق إلى البلد، لحضور مباراة الإياب بين المنتخبين.

وسيقود المباراة المرتقبة طاقم تحكيمي سعودي، بقيادة محمد الهويش، ويساعده كل من خلف الشمري وياسر السلطان وفيصل البلوي حكما رابعا، بينما سيكون السعودي خالد الطريس حكما لتقنية الفار ويساعده مواطنه سلطان الحربي.

وتكتسب المباراة أهمية كبيرة، في ظل التساوي في عدد النقاط (7 نقاط) بين المنتخبين، في جدول ترتيب المجموعة الثانية من التصفيات، لكن المنتخب الأردني يتفوق بفارق الأهداف عن نظيره العراقي، بالتالي قد تكون مباراة فك الشراكة ومواصلة ملاحقة المتصدر منتخب كوريا الجنوبية.