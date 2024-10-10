إيلاف من بغداد: في كل مباراة دولية يثبت النجم والهداف العراقي أيمن حسين أنه اللاعب الأكثر تأثيراً في الجيل الحالي للكرة العراقية، ويكفي أنه أصبح أمل الملايين في بلاده للتأهل إلى مونديال 2026.

وهو الحلم الذي ينتظره العراقيون على مدار 40 عاماً، فقد كان التأهل الأخير لمونديال المكسيك 1986 مع الجيل الأفضل، والأمل أن يتكرر حلم خوض المونديال في عام 2026، بفارق زمني 40 عاماً، وهي فترة طويلة قياساً بقوة الكرة العراقية التي أهدرت على مدار عقود فرص الظهور في المونديال أكثر من مرة.

أيمن حسين سجل الهداف الوحيد لأسود الرافدين، ليقوده لتحقيق الفوز الصعب والمهم على ضيفه الفلسطيني (1-0) في اللقاء الذي جمعهما مساء الخميس، ضمن منافسات الجولة الثالثة للتصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026.

أيمن حسين أحرز هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 31 من زمن الشوط الأول للمباراة على ملعب البصرة الدولي، ورفع العراق رصيده بعد هذا الفوز إلى 7 نقاط وتقدم إلى مركز الوصافة في ترتيب المجموعة الأولى للتصفيات، المؤهلة إلى مونديال 2026، متأخرا بفارق الأهداف عن منتخب كوريا الجنوبية المتصدر.

أيمن حسين أصبح في رصيده 30 هدفاً دولياً مع منتخب العراق، وهو اللاعب الأكثر فعالية وتأثيراً في الجيل الحالي للكرة العراقية، كما أنه فضلاً عن قدراته التهديفية الخاصة، يملك روحاً قتالية كبيرة، فقد عاد للمشاركة بعد تعرضه لأزمة صحية كبيرة، ولكنه بدا في قمة حماسه ليقود العراق للفوز، والاقتراب خطوة على طريق تحقيق الحلم الكبير بالمشاركة في المونديال المقبل عام 2026.

وفي ما يلي ترتيب منتخبات المجموعة الأولى (A) بعد الجولة الثالثة للتصفيات المؤهلة إلى نهائيات بطولة كأس العالم لكرة القدم 2026:

1- وكوريا الجنوبية – 7 نقاط

2- العراق – 7 نقاط

3- الأردن – 4 نقاط

4- عمان – 3 نقاط

5- الكويت - نقطتان

6- فلسطين – نقطة واحدة.

"الأخضر السعودي" يصدم جماهيره

أما المنتخب السعودي فقد تعرض لهزيمة تسببت في حزن جماهيره في عقر داره، أمام نظيره الياباني (0-2) في المباراة التي جمعتهما مساء الخميس، ضمن منافسات الجولة الثالثة للتصفيات المؤهلة إلى مونديال 2026.

وسجل للمنتخب الياباني دايتشي كامادا، وكوكي اوغاوا، في الدقيقتين (14، 81) على الترتيب، في ملعب "الجوهرة المشعة" بمدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة.

وتجرع منتخب السعودية بذلك مرارة الهزيمة الأولى في هذه التصفيات عقب تعادل وفوز على الترتيب، ليصعب من مهمته، ولكنه يملك فرص التعويض في المراحل المقبلة.

بينما حقق منتخب اليابان انتصاره الثالث على التوالي، ويتربع على عرش صدارة المجموعة بالعلامة الكاملة برصيد 9 نقاط، مبتعدا بفارق 5 نقاط عن كل من أستراليا والسعودية والبحرين.

وفي ما يلي ترتيب منتخبات المجموعة الثالثة (C):

1- اليابان – 9 نقاط

2- أستراليا – 4 نقاط

3- السعودية – 4 نقاط

4- البحرين – 4 نقاط

5- إندونيسيا – 3 نقاط

6- الصين - من دون نقاط.