إيلاف من مسقط: حقق المنتخب العماني فوزاً كبيراً على منتخب الكويت بنتيجة أربعة أهداف دون مقابل، في المباراة التي جمعت المنتخبين ضمن منافسات الجولة الثالثة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026، وهي المباراة التي يطلقون عليها "ديربي الخليج"، بالنظر إلى التاريخ التنافسي بين المنتخبين.

وسجل عبدالرحمن المشيفري الهدفين الأول والثالث للمنتخب العماني في الدقيقتين 17 و58، فيما سجل محسن الغساني الهدف الثاني في الدقيقة 30، واختتم عبدالله فواز أهداف المباراة بالرابع في الدقيقة 30. الدقيقة 79 من المباراة.

وسيطر المنتخب العماني على مجريات المباراة، ولم يشكل المنتخب الكويتي أي خطورة في أغلب فترات المباريات.

وبهذا الفوز حقق المنتخب العماني أول ثلاث نقاط له في تصفيات كأس العالم الآسيوية، ليحتل المركز الرابع في المجموعة الثانية، فيما توقف رصيد المنتخب الكويتي عند نقطتين في المركز الخامس.

منتخب الأردن يتعثر على أرضه

وخسر منتخب الأردن أمام كوريا الجنوبية 0-2 اليوم الخميس ضمن المرحلة الثالثة من مباريات المجموعة الثانية للتصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

وافتتح لي جاي سونغ التسجيل للضيوف في الدقيقة الثامنة والثلاثين قبل أن يضيف أوه هيون غيو الهدف الثاني في الدقيقة الثامنة والستين.

ورفع منتخب كوريا الجنوبية رصيده إلى سبع نقاط بينما توقف رصيد الأردن عند أربع نقاط بعدما تلقى خسارته الأولى في المجموعة.

الإماراتي يكتفي بالتعادل أمام الكوري الشمالي

فقد منتخب الإمارات لكرة القدم نقطتين ثمينتين في صراعه نحو المنافسة على التأهل لكأس العالم 2026، بعدما تعادل مع كوريا الشمالية 1-1، اليوم الخميس، على استاد هزاع بن زايد، ضمن منافسات الدور الثالث من التصفيات.

وكان المنتخب البادئ بالتقدم عن طريق البديل يحيى الغساني "66"، ثم أدرك التعادل لمصلحة الكوريين غونغ ايل 86".

ورفع "الأبيض" رصيده للنقطة الرابعة بفارق ثلاث نقاط عن كل من إيران وأوزباكستان، وبنفس رصيد قطر التي فازت بدورها على قرجيكستان، 3-1

مباراة إيران وقطر تقام في الإمارات

من جانب آخر، وبالنظر إلى ظروف المنطقة في الوقت الراهن، أكد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم أن مباراة إيران وقطر المقررة في 15 أكتوبر الجاري ضمن الجولة الرابعة من تصفيات القارة المؤهلة لكأس العالم 2026 ستقام في دولة الإمارات.

وكان الاتحاد الآسيوي لكرة القدم قد رفض طلب إيران بتغيير مباراتي ذهاب وإياب، أمام المنتخب القطري مطالباً إياها بتحديد دولة أخرى لاستضافة المباراة.

وقال الاتحاد الآسيوي في بيان له: "تم اتخاذ قرار استضافة المباراة في أرض محايدة بعد دراسة متأنية للوضع الأمني ​​السائد وبالتشاور مع الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) وأصحاب المصلحة المعنيين".