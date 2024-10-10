لندن : قال مدرب إنكلترا السابق لكرة القدم غاريث ساوثغيت الخميس إنّه لن يعود إلى التدريب خلال العام المقبل.

قدّم ساوثغيت استقالته من قيادة منتخب "الأسود الثلاثة" عقب الخسارة من إسبانيا في نهائي كأس أوروبا 2024 في تموز/يوليو الماضي.

لكنّ إبن الـ 54 عاما رُشّح كخليفة محتملة لمدرب مانشستر يونايتد الهولندي إريك تن هاغ في ظل استمرار معاناة "الشياطين الحمر".

ونقلت شبكة "بي بي سي" عن ساوثغيت قوله خلال الجمعية العمومية لرابطة الأندية الأوروبية في أثينا "لن أدرّب في العام المقبل بالتاكيد، انا متأكد من ذلك".

ويتمتع مدرب ميدلزبره ومنتخب إنكلترا تحت 21 عاما السابق بعلاقة وثيقة مع المدير الرياضي الجديد لمانشستر يونايتد دان آشورث، الذي كان يتولى مهام المدير الفني في الإتحاد الإنكليزي ضمن اللجنة التي عيّنت ساوثغيت مدربا لإنكلترا.

وتابع ساوثغيت "أحتاج إلى منح نفسي الوقت لاتخاذ القرارات الصائبة. عندما تخرج من دور كبير حقا، فأنت بحاجة إلى منح جسدك وعقلك بعض الوقت.

وأضاف "أنا أستمتع بحياتي، لذا لا داعي للتسرع. أنا محظوظ لأن هناك الكثير من الفرص التي تُقدم نفسها".