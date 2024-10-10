لندن : أعلن منظمو بطولة ويمبلدون ثالثة البطولات الأربع الكبرى في كرة المضرب الأربعاء أنها ستلغي حكام الخط التقليديين لصالح نظام إلكتروني بدءا من عام 2025، وهو ما من شأنه أن يغير وجه البطولة التي تقام على الملاعب العشبية.

يشكل حكام الخط الذين يرتدون ملابس أنيقة جزءًا من البطولة العريقة التي تقام منذ 147 عاما.

الا أنّ البطولة الإنكليزية حذت حذو البطولات الأخرى حول العالم كبطولة استراليا المفتوحة والولايات المتحدة، قائلة إن هذه الخطوة تهدف إلى "الموازنة بين التقاليد والابتكار".

وسبق أن أعلنت رابطة اللاعبين المحترفين "ايه تي بي" عام 2023 اعتماد دوراتها وبطولاتها على الآلة الالكترونية لقرارات الخط اعتبارا من 2025، بدلا من حكام الخط التقليديين في خطوة "لتحسين الدقة والاتساق عبر البطولات".

وقال منظمو بطولة ويمبلدون الأربعاء "ستكون تكنولوجيا الخط متاحة لجميع البطولات وملاعب المباريات التأهيلية وستغطي قرارات "الخروج" و"الخطأ" والتي كانت تُقرّر سابقا من قبل حكام الخطوط".

ومنذ عام 2007، تم الاعتماد على تقنية "هوك آي" ("عين الصقر") لمعاونة الحكام في بطولة ويمبلدون في بعض الملاعب، في حين أصبح اللاعبون قادرين على الاعتراض على القرارات المرتبطة بملامسة الكرات للأرض.

وقالت سالي بولتون، الرئيسة التنفيذية لنادي عموم إنكلترا "اتخذنا قرار تقديم خدمة الاتصال المباشر عبر الخط الإلكتروني في البطولة بعد فترة طويلة من الدراسة والتشاور".

وتابعت "بعد مراجعة نتائج الاختبارات التي أجريت في البطولة هذا العام، نعتبر أن التكنولوجيا قوية بما يكفي وأن الوقت مناسب لاتخاذ هذه الخطوة المهمة في السعي إلى تحقيق أقصى قدر من الدقة في التحكيم".

وأضافت "بالنسبة للاعبين، فإنها ستوفر لهم الظروف نفسها التي لعبوا فيها في عدد من البطولات الأخرى ضمن جولات المحترفين".