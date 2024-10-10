باريس : سيعتزل الفرنسي المخضرم ريشار غاسكيه (38 عاما) رياضة كرة المضرب بعد بطولة رولان غاروس في أيار/مايو أو حزيران/يونيو 2025، كما أعلن في حديث لصحيفة "ليكيب" الفرنسية الرياضية الواسعة الانتشار الخميس.

وقال غاسكيه للصحيفة "أعلن لكم بأني سأتوقف في رولان غاروس (25 أيار/مايو 8 حزيران/يونيو 2025) العام المقبل. أعتقد بأنها ستكون اللحظة الأفضل لي للقيام بذلك. انها البطولة الأفضل للقيام بذلك".

وتابع "أمر رائع أن تملك الفرصة للتوقف في هذا النوع من الأماكن المدهشة".

وأوضح غاسكيه الذي أمضى 23 عاما في الملاعب "سأبلغ من العمر 39 عاما تقريبا ولم أكن أتصور خوض هذا العدد من المباريات عندما كنت شابا".

وأشار إلى أن قرار الاعتزال "بات أمرا واقعا خلال هذا الصيف عندما وجدت صعوبة في العودة إلى نادي اللاعبين المئة الأوائل على صعيد العالم".

وختم "لا أشعر بأي خيبة لأني أعطيت كل ما لدي. خضت العديد من المباريات، بدأت ممارسة اللعبة في سن الثالثة من عمري وأنا أتدرب يوميا منذ 36 عاما. بكل بساطة لا استطيع بذل المزيد ولا استطيع الذهاب أبعد من ذلك".

واحترف غاسكيه اللعبة بعمر الخامسة عشرة عام 2002 عندما خاض أول مباراة له على الملعب الرئيس في مونتي كارلو وتغلب على الأرجنتيني فرانكو سكيلاري.

أحرز غاسكيه 16 لقبا في دورات اللاعبين المحترفين آخرها في دورة أوكلاند النيوزيلاندية في كانون الثاني/يناير عام 2023، وكانت أفضل مرتبة احتلها في التصنيف العالمي هي المركز السابع.