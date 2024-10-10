نيويورك : نفى آرون رودجرز ظهير نيويورك جيتس، أحد فرق دوري كرة القدم الأميركية (أن أف أل)، أن يكون قد لعب دورا في إقالة المدرب اللبناني الأصل روبرت صالح.

وكان مالك الفريق وودي جونسون قد أقال صالح الأحد بعد الخسارة أمام مينيسوتا فايكينغز، بسبب تراجع النتائج، وهي الخسارة الثالثة للفريق في خمس مباريات.

وتولى صالح منصبه منذ 2021، لكنه اخفق في بلوغ الأدوار الاقصائية في ثلاثة مواسم كاملة مع الفريق.

وأشارت تقارير إعلامية إلى أن رودجرز كان وراء هذا القرار، لكنه قال لشبكة إي أس بي أن "أحب المدرب صالح، لدينا علاقة قوية منذ التقيته في 2021. كان سببا كبيرا لقدومي إلى جيتس. شعرت بأن الفريق صلب".

تابع لاعب غرين باي باكر السابق "أكرر، أحد أسباب قدومي إلى نيويورك هو ثقتي بروبرت صالح".

وذكرت التقارير أن رودجرز لم يكن راضيا عن خطوة صالح بتخفيض رتبة منسق الخطط الهجومية ناثانيال هاكيت الذي عمل مع رودجرز في غرين باي.

تابع رودجرز "في ما يتعلق بالاتهامات السخيفة المتداولة، لن أقول سوى اني مستاء من هذه الاتهامات لأنها كاذبة بشكل واضح".

أردف "من اللافت حجم السلطة التي يعتقد الناس باني أملكها، وهذا ليس صحيحا".

وغارب رودجرز عن الموسم الماضي بعد إصابة في وتر أخيل، وفيما أمل المشجعون بتصحيح أوضاع الفريق بعد عودته، غُرّم بعد تغيبه عن معسكر للفريق في حزيران/يونيو فيما كان مسافرا إلى مصر.

وعُيّن جيف أوبريتش مدربا موقتا حتى نهاية الموسم، بدلا من صالح الذي حقق نجاحا خلال شغله منصب المنسق الدفاعي مع سان فرانسيسكو 49.