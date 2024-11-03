ساو باولو : فاز سائق ريد بول الهولندي ماكس فيرستابن بالمركز الأول في جائزة البرازيل الكبرى بعد سباق فوضوي تحت الأمطار شهدد انطلاقه من المركز السابع عشر واشهار العلم الأحمر أكثر من مرة، على حلبة إنترلاغوس في الجولة الـ 21 من بطولة العالم للفورمولا واحد الأحد.

وتقدم فيرستابن، بطل العالم في الأعوام الثلاثة الماضية ومتصدر الترتيب، على سائقي ألبين الفرنسيين إستيبان أوكون وبيار غاسلي. واكتفى سائق ماكلارين البريطاني لاندو نوريس، وصيف الهولندي، بالمركز السادس.

كما أنهى فيرستابن، الذي سجل 2:06:54.430 ساعتين واستفاد من اشهار العلم الاحمر ومن "توقف مجاني"، فترة عجاف استمرت قرابة أربعة أشهر من دون أي فوز معززا صدارته بفارق 62 نقطة عن نوريس قبل ثلاث جولات من النهاية (392 مقابل 331).

ويعود الفوز الاخير لـ "ماد ماكس" قبل هذا السباق إلى جائزة إسبانيا الكبرى في 23 حزيران/يونيو.

وقال فيرستابن عبر راديو الفريق وهو يعبر خط النهاية "هل تعلم ما هذا؟ رائع بكل بساطة".

واستعرت المنافسة على لقب الصانعين بين الثلاثي ماكلارين المتصدر برصيد 593 نقطة أمام فيراري (557) وريد بول (544).

واحتل سائق مرسيدس البريطاني جورج راسل المركز الرابع، متقدما على شارل لوكلير من موناكو (فيراري) ونوريس، بينما وصل سائق "آر بي رايسينغ" الياباني يوكي تسونودا سابعا أمام سائق ماكلارين الآخر الأسترالي أوسكار بياستري الذي نال عقوبة اضافة 10 ثوان إلى توقيته جراء تسببه بحادث احتكاك مع النيوزيلندي ليام لوسون (آر بي) الذي حل تاسعا.