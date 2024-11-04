سانتياغو : أعلنت النيابة العامة في سانتياغو الاثنين أن نجم كرة القدم التشيلية أرتورو فيدال إلى جانب لاعبين من فريقه كولو كولو يخضعون الى تحقيق بتهمة الاعتداء الجنسي.

وقالت النيابة العامة إن التحقيق بدأ بعد تقديم شكوى ضد اللاعبين ولكن حتى الآن لم يتم القبض على أحد، دون ذكر أسماء زملاء فيدال المستهدفين أيضًا في التحقيق.

وذكرت وسائل إعلام تشيلية أن الاعتداء المزعوم وقع في الساعات الأولى من صباح الاثنين في ملهى ليلي في سانتياغو حيث كانت مجموعة من لاعبي كولو كولو يحتفلون بعيد ميلاد.

وقال قائد الشرطة خيراردو أرافينا إن لاعب خط الوسط السابق لبرشلونة الاسباني وبايرن ميونيخ الالماني ويوفنتوس وإنتر ميلان الايطاليين والبالغ من العمر 37 عامًا تم إحضاره إلى مركز للشرطة للتحقق من هويته.

وسجل فيدال 34 هدفًا في 142 مباراة مع المنتخب التشيلي.

وتأتي التحقيقات بعد أيام من وضع الدولي التشيلي السابق خورخي فالديفيا (41 عامًا) رهن الحبس الاحتياطي بعد اتهامه بالاغتصاب، قبل أن يتم رفع هذا الإجراء الاثنين حيث وُضع تحت الإشراف القضائي مع حظر الاتصال بالمشتكين.

ونفى فالديفيا الاتهامات، قائلاً إنه "كان على علاقة بالتراضي مع امرأة بالغة".