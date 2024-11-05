لوس انجليس : سجل داريوس غارلاند 39 نقطة وقاد فريقه كليفلاند كافالييرز إلى تفادي عودة قوية من ميلووكي باكس ليهزمه 116 114، الإثنين في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين ويبقي على سجله نظيفا في ثماني مباريات.

وسجل غارلاند ثلاثية صعبة قبل 45 ثانية من نهاية الوقت، مانحا فريقه التقدم 113 111، ثم مرر كرة حاسمة لجاريت ألن، ليعادل كافالييرز أفضل بداية له في دوري أن بي ايه.

وكان كافالييرز الذي وصل تقدمه في المباراة إلى 19 نقطة، حقق بداية مماثلة في موسم 1976.

قال غارلاند "من الصعب تحقيق فوز واحد، لذا من الرائع تحقيق ثمانية".

في المقابل، مني ميلووكي الذي غاب عنه نجمه اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو لإصابة عضلي، بخسارته السادسة تواليا، علما انه كان قد خسر على ارضه أمام كافالييرز أيضا بفارق نقطة السبت.

وسجل موزع ميلووكي داميان ليلارد 14 من نقاطه الـ36 في الربع الثالث، عندما حارب باكس وتقدم 91 89 قبل الربع الاخير.

وصل تقدم باكس إلى ثماني نقاط خلال الربع الأخير، لكنه لم ينجح بكبح جماح كليفلاند.

وسجل إيفان موبلي 17 نقطة للفائز وأضاف ألن 14 نقطة و15 متابعة وصدة ساحقة أمام ليلارد قبل 8.8 ثوان من نهاية الوقت.