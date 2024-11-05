روما : أعلن الصربي نوفاك ديوكوفيتش، حامل لقب 24 بطولة كبرى في كرة المضرب، انسحابه الثلاثاء من بطولة الماسترز الختامية (ايه تي بي) المقررة في تورينو بين 10 و17 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، بسبب الإصابة.

كتب ابن السابعة والثلاثين والمصنف خامسا عالميا راهنا في حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، دون تحديد مكان الإصابة "كنت اتطلع حقا للتواجد هناك، لكن بسبب الإصابة لن أتمكن من اللعب الأسبوع المقبل".

وتابع "أعتذر لأولئك الذين كانوا يخططون لرؤيتي. أتمنى لجميع اللاعبين بطولة رائعة. أراكم قريبا!"

وكان الصربي يحتل المركز السادس في السباق الى البطولة الختامية لتحديد المتنافسين الثمانية في النهائيات قبل انسحابه.

وحسم كل من الإيطالي يانيك سينر، الألماني ألكسندر زفيريف، الإسباني كارلوس ألكاراس، الروسي دانييل مدفيديف والأميركي تايلور فريتس تأهلهم الى الحدث الختامي للموسم والمقرر في شمال إيطاليا.

وطارد أربعة لاعبين آخرين المقاعد الثلاثة المتبقية وهم ديوكوفيتش، النروجي كاسبر رود، الأسترالي أليكس دي مينور والروسي أندري روبليف.