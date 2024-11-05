لندن : قدّم المدير الرياضي لأرسنال الانكليزي البرازيلي إيدو استقالته من منصبه الإثنين، مشيرا الى رغبته في "مطاردة تحدٍ مختلف" بعد أن قاد عملية إحياء المدفعجية في السنوات الأخيرة.

وكان لاعب الوسط السابق الذي كان جزءا من تشكيلة أرسنال المتوجة بلقب الدوري الإنكليزي للمرة الاخيرة في موسم 2003 2004، قد عُيّن أول مدير فني للنادي عام 2019.

ولعب ابن الـ 46 عاما دورا بارزا في تعيين المدرب الحالي الإسباني ميكل أرتيتا بعد عام من وصوله.

وتشير التقارير إلى أن البرازيلي قد يتولى دورا في العمل مع رجل الأعمال اليوناني إيفانغيلوس ماريناكيس، الذي يملك ناديي نوتنغهام فورست الانكليزي وأولمبياكوس اليوناني.

وقال إيدو في بيان على الموقع الرسمي لأرسنال "كان هذا قرارا صعبا للغاية".

وتابع "لقد أحببت العمل مع العديد من الزملاء الرائعين في فرق الرجال والسيدات والأكاديمية، وخصوصا ميكل، الذي أصبح صديقا رائعا.

"الآن حان الوقت لخوض تحدٍ مختلف. سيبقى أرسنال دائما في قلبي. أتمنى للنادي وأنصاره كل الخير وكل التوفيق".

وانضم إيدو الى النادي اللندني قبل 5 اعوام بعد تجربتين له كمدير رياضي في نادي كورنثيانز البرازيلي والمنتخب البرازيلي.

وأشرف إيدو على عملية تجديد الدماء في تشكيلة فريق شمال لندن من خلال رحيل الألماني مسعود أوزيل والغابوني بيار إيميريك أوباميانغ مقابل وصول العديد من اللاعبين الشبان تحت قيادة أرتيتا.