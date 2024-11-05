الرياض (السعودية) : أنهت التشيكية باربورا كرايتشيكوفا آمال الأميركية جيسيكا بيغولا في التأهل إلى نصف نهائي بطولة دبليو تي ايه الختامية لموسم سيدات كرة المضرب المقامة في السعودية، بتغلبها عليها 6 3 و6 3 الثلاثاء.

وتعرّضت بيغولا وصيفة النسخة الماضية لخسارتها الثانية تواليا بمجموعتين نظيفتين في المسابقة وستدخل مباراتها الأخيرة أمام البولندية إيغا شفيونتيك الخميس من دون أن تحصد أي مجموعة.

في المقابل، استعادت كرايتشيكوفا توازنها بعد خسارتها في الجولة الأولى بصعوبة أمام شفيونتيك، لتحتفظ بآمالها في بلوغ دور الأربعة.

وقالت كرايتشيكوفا التي حققت فوزها الـ20 فقط هذا الموسم "كنت أقاتل من أجل كل كرة وشعرت أنه يتعين علي حقا أن أقدم أفضل ما لدي من أداء وحاولت أن أكون قوية بالفعل وأحاول توجيه أكبر عدد ممكن من الكرات إلى الجانب الآخر".

وتابعت "أنا فخورة بالتأكيد. لقد مررت ببعض الأجزاء الرائعة من الموسم، لاسيما الفوز ببطولة ويمبلدون، وهذا شيء لا يوصف. والتواجد هنا في النهائيات هو امتياز كبير. من الجيد أن أحقق الفوز وأن أكون جزءًا من الحدث".

وعلى الرغم من احتلالها المركز الثالث عشر في التصنيف العالمي، لكن كرايتشيكوفا تأهلت الى البطولة الختامية بفضل القانون الجديد لرابطة دبليو تي ايه الذي يمنح الأولوية لمن فاز ببطولة كبرى هذا الموسم شرط أن يكون تصنيف اللاعبة بين المركزين 9 و20 على حساب اللاعبة التي تحتل احد المراكز الثمانية الاوائل.

ونالت بطلة ويمبلدون المقعد الأخير في الرياض على حساب المصنّفة ثامنة عالميا إيما نافارو.

وكانت كرايتشيكوفا متقدمة 6 4 و3 0 على شفيونتيك في مباراتها الافتتاحية، قبل ان تخسر المباراة لكنها اظهرت ثباتا كبيرا امام بيغولا.

ضربت التشيكية 11 ارسالا ساحقا وكسرت إرسال منافستها أربع مرات لتحسم فوزها في 69 دقيقة.