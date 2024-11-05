إيلاف من مدريد: في ليلة للتاريخ، سقط ريال مدريد بثلاثية أمام كبير إيطاليا إيه سي ميلان، وتجرع مان سيتي الخسارة برباعية على يد سبورتنج لشبونة البرتغالي، وهما من المفاجآت التي تجعل التنافس في دوري الأبطال الأوروبي، أكثر جاذبية وإثارة.

فقد واصل ريال مدريد الترنح مع المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي هذا الموسم، ليسقط على أرضه في ملعب سانتياجو برنابيو بثلاثة أهداف لواحد أمام ضيفه ميلان، في مباراة أقيمت ضمن الجولة الرابعة من المرحلة الرئيسية في دوري أبطال أوروبا.

الميلان يضع ملحاً في جرح الريال

وضاعف ميلان آلام ريال مدريد في سانتياجو برنابيو، ليلحق به هزيمة ثقيلة بعد أيام من الخسارة (4-0) أمام برشلونة على الملعب ذاته، ورفع ميلان عدد نقاطه إلى 6 نقاط ليتساوى مع ريال مدريد في جدول ترتيب دوري أبطال أوروبا، وكلاهما نجح في تحقيق الفوز مرتين مع الخسارة في مناسبتين.

وبات ميلان متفوقًا في المواجهات المباشرة على ريال مدريد في تاريخ مشاركاتهما بدوري أبطال أوروبا فقط، بواقع 7 انتصارات مقابل الخسارة 6 مرات مع التعادل في 3 مناسبات.

سقوط سيتي غوارديولا برباعية



سقط مانشستر سيتي الإنجليزي أمام سبورتنج لشبونة بنتيجة 4-1، على ملعب "خوسيه الفالادي" في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مرحلة الدوري في بطولة دوري أبطال أوروبا.

افتتح فيل فودين التسجيل للسيتي في الدقيقة 3، وأدرك فيكتور جيوكيريس التعادل لأصحاب الأرض في الدقيقة 38.

وفي الشوط الثاني سجل ماكسيميليانو أراخو الهدف الثاني للشبونة في الدقيقة 45، قبل أن يسجل فيكتور جيوكيريس الهدف الثالث من ركلة جزاء في الدقيقة 48.

وأهدر إيرلنج هالاند ركلة جزاء للسيتي في الدقيقة 69، قبل أن يسجل فيكتور جيوكيريس الهدف الرابع للفريق البرتغالي في الدقيقة 80.

ورفع سبورتنج لشبونة رصيده إلى 10 نقاط ليرتقي إلى المركز الثاني في جدول ترتيب مرحلة الدوري بدوري الأبطال، فيما توقف رصيد مانشستر سيتي عند 7 نقاط في المركز السادس.

النمر الكولومبي يقود ليفربول لافتراس الألمان

تمكن ليفربول من اكتساح ضيفه باير ليفركوزن (4-0)، اليوم الثلاثاء، في رابع جولات دوري أبطال أوروبا، ليواصل حفاظها على العلامة الكاملة.

ثلاثية الريدز جاءت عن طريق لويس دياز (هاتريك) وكودي جاكبو في الدقائق 61 و63 و83 و90+2.

بهذه النتيجة، قفز ليفربول للصدارة مؤقتا بوصوله للنقطة 12، فيما تراجع ليفركوزن للمركز التاسع بتوقفه عند 7 نقاط.