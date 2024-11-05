لشبونة : قاد المدرب روبن أموريم فريقه الحالي سبورتينغ البرتغالي إلى تعميق جراح مانشستر سيتي الانكليزي بالفوز عليه 4 1، بينها ثلاثية للسويدي فيكتور غيوكيريش، الثلاثاء في الجولة الرابعة من مسابقة دوري أبطال أرووبا في كرة القدم، وذلك قبل أيام قليلة على استلامه الدفة التدريبية للجار يونايتد.

وكان مانشستر سيتي، بطل الموسم قبل الماضي، البادئ بالتسجيل عبر مهاجمه الدولي فيل فودن (5)، لكن أصحاب الأرض قلبوا الطاولة برباعية تناوب على تسجيلها غيوكيريش (38 و49 و81 من ركلتي جزاء) والأوروغوياني ماكسيميليان أراوخو (46).

وأهدر النروجي إرلينغ هالاند ركلة جزاء لبطل إنكلترا في الدقيقة 69.

وهي الخسارة الثالثة تواليا لرجال المدرب الإسباني بيب غوارديولا في مختلف المسابقات عقب سقوطه بنتيجة واحدة (1 2) أمام توتنهام في ثمن نهائي كأس الرابطة وبورنموث في الدوري الممتاز.

كما هي الخسارة الاولى لسيتي في المسابقة القارية، فتجمد رصيده عند سبع نقاط من فوزين وتعادل، فيما حقق سبورتينغ فوزه الثالث رافعا رصيده الى 10 نقاط.

وسيتولى أموريم اعتبارا من 11 تشرين الثاني/نوفمبر مهمة تدريب مانشستر يونايتد الذي اقال مدربه الهولندي اريك تن هاغ من منصبه الاثنين الماضي وعين بدلا منه مواطنه ومساعده رود فان نيستلروي بصورة موقتة.

وبكر سيتي بالتسجيل عندما انتزع فيل فودن كرة من الياباني هيديماسا موريتا في منتصف ملعب فريقه، فتوغل داخل المنطقة وسددها قوية بيسراه على يمين الحارس الأوروغوياني فرانكو (4).

وأهدر غيوكيريش فرصة سهلة لادراك التعادل عندما تلقى كرة خلف الدفاع وانطلق نحو مرمى إيدرسون لكنه تسرع في تسديدها من حافتها حيث لعبها ساقطة تصدى لها الحارس الدولي البرازيلي (8).

ورد هالاند بتسديدة من داخل المنطقة ابعدها الحارس اسرائيل بصعوبة قبل ان يشتتها الدفاع (9).

وأهدر النروجي فرصة ثانية عندما تلقى كرة عند حافة المنطقة فسددها "على الطاير" بجوار القائم الايسر (15).

وكاد هالاند يفعلها برأسية ساقطة من مسافة قريبة لكن المهاجم غيوكيريش شتتنها من خط المرمى (28).

وأدرك غيوكيريش التعادل عندما تلقى كرة داخل المنطقة من جيوفاني كويندا فسددها بيسراه على يمين الحارس إيدرسون (38).

وفاجأ سبورتينغ ضيفه بهدف مبكر مطلع الشوط الثاني عندما مرر بيدرو غونسالفيش كرة إلى أراوخو داخل المنطقة فسددها قوية بيسراه بين ساقي إيدرسون (46).

وحصل سبورتينغ على ركلة جزاء اثر عرقلة ترينكاو من الدولي الكرواتي يوشكو غفارديول داخل المنطقة فانبرى لها غيوكيريش قوية بيمناه على يسار إيدرسون (49).

وحصل سيتي على ركلة جزاء اثر لمسة يد على المدافع العاجي أوسمان ديومانديه عقب تسديدة للقائد البرتغالي برناردو سيلفا من مسافة قريبة فانبرى لها هالاند قوية بيسراه ارتطمت بالعارضة الى خارج الملعب (69).

واقتنص البديل الموزامبيقي جيني كاتامو ركلة جزاء ثانية لسبورتينغ اثر اعاقته من البرتغالي ماتيوس نونيش، فانبرى لها غيوكيريش مجددا وسددها هذه المرة قوية زاحفة بيمناه على يمين إيدرسون (81).