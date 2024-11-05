ليفربول : واصل ليفربول الانكليزي تغريده خارج السرب بفوز رابع تواليا في مسابقة دوري أبطال أوروبا في كرة القدم عندما تغلب على ضيفه باير ليفركوزن الألماني برباعية نظيفة، بينها هاتريك للدولي الكولومبي لويس دياس، الثلاثاء على ملعب "أنفيلد" في الجولة الرابعة من مسابقة دوري أبطال أوروبا في كرة القدم.

وسجل دياس ثلاثيته في الدقائق 61 و83 و90+2، وأضاف الدولي الهولندي كودي خاكبو الثاني (63) مع تمريرتين حاسمتين للدولي المصري محمد صلاح (الهدفان الثاني والثالث).

وهو الفوز الرابع تواليا لليفربول بعد الاولين على الفريقين الايطاليين ميلان (3 1 في ميلانو) وبولونيا (2 0 في ليفربول) والثالث على لايبزيغ الألماني 1 0، فانفرد بالصدارة برصيد 12 نقطة بفارق ثلاث نقاط أمام شريكه السابق مواطنه أستون فيلا الذي يحل ضيفا على كلوب بروج البلجيكي الأربعاء في ختام الجولة الرابعة.

واستعد ليفربول جيدا للقمة النارية المرتقبة أمام ضيفه أستون فيلا الاحد المقبل في الدوري المحلي الذي يتصدر ترتيبه.

وسيكون الموعد المقبل لليفربول على أرضه أيضا وأمام ريال مدريد الإسباني حامل اللقب في 27 تشرين الثاني/نوفمبر الحالي.

في المقابل، مني ليفركوزن بخسارته الأولى في البطولة التي استهل مشواره بها بقوة بفوزه الكبير على مضيفه فينورد الهولندي 4 0، ثم تغلب على ميلان الإيطالي 1 0، قبل أن يسقط في فخ التعادل أمام مضيفه بريست الفرنسي 1 1.

وعكَّر ليفربول عودة لاعب وسطه السابق المدرب الحالي لليفركوزن الإسباني شابي ألونسو إلى "أنفيلد" معقل النادي الذي دافع عن ألوانه من 2004 حتى 2009.

وخاض ألونسو 210 مباريات بألوان ليفربول وتوج معه بلقب دوري الأبطال عام 2005 حين حول الفريق الإنكليزي تخلفه أمام ميلان بثلاثية نظيفة وجر الفريق الإيطالي إلى ركلات الترجيح التي ابتسمت للإسباني وزملائه.

ولعب ألونسو دورا مؤثرا في هذه العودة إذ كان صاحب هدف التعادل 3 3، ما جعله من أيقونات النادي وصولا إلى أن يكون من أبرز المرشحين لخلافة الألماني يورغن كلوب في تدريب الفريق لكنه فضل الاستمرار مع ليفركوزن، ما دفع "الحمر" إلى التعاقد مع الهولندي أرنه سلوت.

وكانت أول فرصة في المباراة في الدقيقة 14 عندما هيأ صلاح كرة الى كورتيس جونز داخل المنطقة، فسددها قوية تصدى لها الحارس الدولي الفنلندي لوكاش هراديتسكي.

ورد المدافع الدولي البوركيني إدمون تابسوبا بتسديدة قوية زاحفة من خارج المنطقة تصدى لها الحارس الإيرلندي كوامهين كيليهر (16).

وغابت الفرص عقب هاتين المحاولتين حتى توغل صلاح من الجهة اليمنى وسدد كرة قوية تصدى لها الحارس هراديتسكي على دفعتين (43).

واندفع ليفربول في الشوط الثاني وكان الطرف الأفضل وتلقى خاكبو كرة في الجهة اليسرى من جونز فتوغل داخل المنطقة وسددها قوية ارتدت من الحارس هراديتسكي (45+2).

وأهدر صلاح فرصة سهلة عندما تلقى كرة من الهولندي راين خرافنبرخ داخل المنطقة فسددها برعونة من مسافة قريبة بجوار القائم الايسر (58).

ونجح دياس في منح التقدم لليفربول عندما تلقى كرة زاحفة خلف الدفاع من جونز فتوغل داخل المنطقة ولعبها ساقطة داخل المرمى (61).

وأضاف خاكبو هدفا ثانيا برأسية من مسافة قريبة اثر تمريرة عرضية لصلاح من الجهة اليمنى (63).

وواصل صلاح هدياه الى زملائه ومرر كرة عرضية مماثلة من الجهة اليمنى الى دياس هذه المرة، فهيأها لنفسه وسددها بيمناه من مسافة قريبة داخل المرمى (83).

وتألق كيليهر ثلاث مرات بتصديه لتسديدات المهاجم البديل الدولي التشيكي باتريك شيك (85) وفلوريان فريتس (86) وروبرت أندريش (87).