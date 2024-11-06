الرياض (المملكة العربية السعودية) : يبحث الهلال حامل اللقب والمتصدر عن العودة إلى سكة الانتصارات بعد تعادله مع غريمه النصر، عندما يستقبل الاتفاق الجمعة، ضمن المرحلة العاشرة من الدوري السعودي لكرة القدم.

ويتصدر فريق العاصمة الرياض الترتيب بـ25 نقطة، بفارق نقطة عن اتحاد جدة، وست عن النصر، فيما يحتل خصمه المقبل الاتفاق بقيادة المدرب الإنكليزي ستيفن جيرارد المركز الحادي عشر.

وكانت سلسلة انتصارات الهلال توقفت بعد التعادل في مباراة القمة الجمعة الماضي، عندما افتتح النصر التسجيل عبر البرازيلي تاليسكا في الدقيقة الأولى، قبل أن يعادل الصربي سيرغي ميلينكوفيتش سافيتش قبل ربع ساعة من نهاية الوقت.

وبعد قمة الرياض، حقق الهلال فوزا كبيرا على استقلال الإيراني 3 0 في دوري أبطال آسيا للنخبة الإثنين، في مباراة أصيب فيها نجمه البرازيلي نيمار مجددا بعد دخوله بديلا.

وكان أغلى لاعب في العالم ابتعد سنة عن الملاعب اثر اصابة قوية بركبته مع منتخب بلاده، وسجله فريق فقط في البطولة القارية دون مشاركته هذا الموسم مع الهلال في الدوري المحلي.

وتعود آخر خسارة للهلال في الدوري إلى أيار/مايو 2023 أمام العدالة 0 2، علما انه أحرز لقب الموسم الماضي دون هزيمة، بفوزه في 31 مباراة من أصل 34.

ويغيب عن الفريق الأزرق مدافعه خليفة الدوسري للإصابة، فيما تحوم الشكوك حول مشاركة الظهير البرازيلي رينان لودي بعد تعرضه للإصابة امام الاستقلال، كما لم يتعاف حارس المرمى محمد العويس من الإصابة بشكل كامل.

قال مدربه البرتغالي جورجي جيزوس في تصريحات صحافية "نواجه فرقا تملك مهاجمين مميزين، لذلك من الطبيعي أحيانا تلقي بعض الأهداف ونحن نعمل على التفاصيل".

أضاف "الهلال محظوظ بامتلاك ثلاثة قلوب دفاع مميزين، ولو كنت العب بثلاثة مدافعين لأشركتهم جميعا ونحن نقوم بعملية تدوير".

في المقابل، يسعى الاتفاق لتحقيق فوزه الأول في سبع مباريات، بعد بداية موفقة في أول ثلاث جولات حصد خلالها تسع نقاط.

وخَفَّضَ الاتفاق الضغوط قليلا عقب فوزه على القادسية الكويتي في دوري أبطال الخليج للأندية 1 0 ، بعد الهزيمة في ديربي الشرقية ضد القادسية في المرحلة الماضية 2 0، لتنهال الانتقادات على جيرارد.

قال لاعب وسط ليفربول السابق "يجب أن نحسن من نقاط ضعفنا ومعالجة المشاكل للعودة إلى المسار الصحيح".

ويغيب الثنائي عبدالله الخطيب والجامايكي ديماراي غراي بسبب الإصابة.

الاتحاد لصدارة موقتة

ويحل الاتحاد الخميس على العروبة الثاني عشر في ملعب جامعة الجوف وعينه على صدارة موقتة.

ويغيب عن تشكيلة المدرب الفرنسي لوران بلان مواطنه المهاجم كريم بنزيمة لعدم اكتمال جاهزيته، علما ان أفضل لاعب في العالم سابقا غاب عن الفوز الأخير على الأهلي 1 0 في ديربي جدة.

قال مدرب منتخب فرنسا السابق "بنزيمة لن يكون جاهزًا للقاء العروبة ولن أجازف به ولدينا البديل".

وواصل "بالنسبة لأحمد شراحيلي، فمن الصعب المغامرة والدفع به بعد فترة التوقف الدولي ولا يزال اللاعب بحاجة إلى بعض الوقت".

لكن الاتحاد، حامل لقب 2023 وصاحب خمسة انتصارات متتالية، سيستعيد المدافع مهند الشنقيطي بعدما شارك بالتدريبات الجماعية.

النصر لفوز أول بعد تعادلين

ويحل النصر ضيفا على الرياض السادس بملعب مدينة الأمير فيصل بن فهد، باحثا عن فوز أول بعد تعادلين مع الخلود بشق النفس 3 3 ثم الهلال.

وصالح البرتغالي كريستيانو رونالدو ورفاقه جماهيرهم، بالفوز في دوري أبطال آسيا على ضيفه العين الإماراتي حامل اللقب 5 2 الثلاثاء.