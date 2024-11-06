الرياض (السعودية) : لحقت الصينية جنغ تشينوين، المصنفة سابعة عالميا، بالبيلاروسية أرينا سابالينكا والأميركية كوكو غوف إلى نصف نهائي دورة دبليو تي ايه الختامية في كرة المضرب، بعد تخطيها بسهولة الإيطالية جازمين باوليني 6 1، 6 1 الأربعاء في الرياض.

وتفوقت بطلة أولمبياد باريس بسهولة على وصيفة رولان غاروس وويمبلدون، لتحافظ على سجلها النظيف من أي خسارة أمام الإيطالية في أربع مباريات.

قالت بعد فوز حققته في ساعة و7 دقائق "كانت إحدى أفضل المباريات في موسمي".

وباتت الصينية البالغة 22 عاما أصغر لاعبة تبلغ نصف النهائي في أول ظهور لها منذ التشيكية بترا كفيتوفا في 2011. وهذا سابع نصف نهائي لها هذه السنة والمرة الأولى تفوز على لاعبتين بين العشر الأوليات في دورة واحدة.

ومنذ نهاية بطولة ويمبلدون هذه السنة، فازت في 30 مباراة، أي أكثر بأربع مباريات من اقرب لاعبة، البيلاروسية سابالينكا الأولى عالميا، وخسرت خمس مرات فقط.

خلال تلك الفترة، توجت بذهبية الأولمبياد، وفي دورتي باليرمو وطوكيو، كما بلغت ربع نهائي فلاشينغ ميدوز، نصف النهائي في بكين والنهائي في ووهان.

وبفوزها في مبارتين وخسارة واحدة، حصدت جنغ ثاني بطاقة لنصف النهائي من المجموعة البنفسجية، بعد سابالينكا الفائزة في أول مبارتين. وتلعب سابالينكا لاحقا مع الكازاخستانية إيلينا ريباكينا.

وفي المجموعة البرتقالية، ضمنت غوف، المصنفة ثالثة، موقعها في المربع الأخير، وسترافقها البولندية إيغا شفيونتيك الثانية عالميا أو التشيكية باربورا كرايتشيكوفا اللتين تلتقيان الخميس.

وتلعب متصدر البرتقالية مع جنغ، فيما تواجه الوصيفة سابالينكا التي ضمنت انهاء الموسم في صدارة ترتيب اللاعبات المحترفات بعد خسارة شفيونتيك أمام غوف الثلاثاء.

وضغطت جنغ بقوة على باوليني منذ البداية، بفضل ضرباتها الأمامية القوية ونوعية ارسالها (12 ساحقا).

في المجموعة الأولى، فازت الرابعة عالميا في أول ارسال لها، قبل أن تتخلى عن الأشواط الستة التالية للصينية في 32 دقيقة.