ميونيخ (ألمانيا) : انتزع بايرن ميونيخ الالماني فوزا ثمينا عاد من خلاله الى سكة الانتصارات في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، ذلك على حساب ضيفه بنفيكا البرتغالي 1 0 ضمن الجولة الرابعة الاربعاء.

ويدين بايرن بفوزه الى هدف نجمه الشاب جمالا موسيالا (67).

واستعاد العملاق البافاري نغمة الفوز بعد هزيمته الثقيلة امام برشلونة الإسباني 1 4 في الجولة السابقة الثانية له في المسابقة بعد سقوطه ايضا امام استون فيلا الانكليزي 1 0، الا انّه عوّل على سلسلة من ثلاثة انتصارات ساحقة في الدوري الألماني على حساب بوخوم 5 0 وماينتس 4 0 واونيون برلين 3 0 للخروج بإنتصار قاري.

ولم يكن بايرن متصدر ترتيب البوندسليغا بفارق ثلاث نقاط عن لايبزيغ بأفضل أوضاعه قاريا، إذ دخل الى اللقاء وفي رصيده ثلاث نقاط فقط من اصل 9 ممكنة، ليرفع رصيده الى 6 نقاط من فوزين وخسارتين ويتقدم الى المركز السابع عشر.

من جانبه، تجمّد رصيد بنفيكا عند 6 نقاط ليتراجع الى المركز التاسع عشر بفارق الاهداف عن بايرن.

وكانت انطلاقة المباراة قد أرجئت لحوالى 15 دقيقة بسبب بسبب مشاكل النقل العام.

وجاء هذا القرار بهدف منح الجماهير فرصة أفضل للوصول إلى الملعب قبل انطلاق المباراة.

وكتب بايرن على منصة "إكس": "بسبب صعوبة وصول العديد من المشجعين إلى الملعب، سيتم تأخير انطلاق المباراة لمدة 15 دقيقة"، مضيفا "تم حل المشكلة الآن".

ومعلومٌ أنّ ملعب أليانز أرينا سيستضيف نهائي المسابقة القارية المرموقة في 31 أيار/مايو.

وعانى بايرن الذي فاز على بنفيكا في 9 من اصل 12 مواجهة جمعتهما قبل هذه المباراة مقابل ثلاثة تعادلات، لاختراق التكتل الدفاعي الذي بادر اليه منافسه سعيا للخروج بأقل الأضرار.