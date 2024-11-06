ميلانو (إيطاليا) : حسم إنتر الايطالي مواجهته مع ارسنال بهدف وحيد الاربعاء ضمن الجولة الرابعة من مسابقة دوري ابطال اوروبا لمرة القدم.

وسجل التركي هاكان تشالهانوغلو هدف المباراة الوحيد من ركلة جزاء (45+3).

ورفع إنتر رصيده الى 10 نقاط في حين بقي رصيد ارسنال 7 نقاط.

وجلس قائد ارسنال النروجي مارتن اوديغارد على مقاعد اللاعبين الاحتياطيين للمرة الاولى منذ مطلع ايلول/سبتمبر الماضي بسبب اصابة في الكاحل تعرض لها مع منتخب بلاده قبل ان يشارك في الثوني الاخيرة من اللقاء.

كما خاض ارسنال المباراة في غياب لاعب وسطه المؤثر ديكلان رايس لاصابة في قدمه تعرض لها خلال خسارة فريقه امام نيوكاسل 0 1 في الدوري نهاية الاسبوع الماضي.

بادر إنتر الى الهجوم بلا هوادة في مطلع المباراة وكاد يفتتح التسجيل عندما وصلت الكرة الى الظهير الهولندي دنزل دامفريس فسدد كرة قوية من داخل المنطقة ارتدت من العارضة بعد اقل من دقيقتين.

وسرعان ما سدد التركي هاكان تشالهانوغلو كرة زاحفة من مسافة بعيدة مرت الى جانب القائم.

ثم بدأ ارسنال يدخل اجواء المباراة تدريجيا لكن هجماته كانت خجولة نوعا ما.

وعندما كان الشوط الاول يلفظ انفاسه الاخيرة احتسب الحكم ركلة جزاء لإنتر اثر لمسة يد للإسباني ميكل مورينو داخل المنطقة انبرى لها تشالهانوغلو بنجاح.

وفي مطلع الشوط الثاني اشرك مدرب ارسنال الاسباني ميكل ارتيتا المهاجم البرازيلي غابريال جيزوس بدلا من ميرينو لزيادة فعالية خط هجوم فريقه.

وضغط ارسنال على مرمى منافسه وحاول الالماني كاي هافيرتس عندما سدد كرة لولبية ساقطة لكن حارس إنتر السويسري يان سومر تصدى لها بصعوبة وابعدها ركنية (59).

ومرة جديدة سنحت فرصة جيدة امام هافيرتس فسددها لكن مدافع إنتر الالماني يان اوريل بيسيك ابعدها في اللحظة الاخيرة (74).