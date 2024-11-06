بلغراد : واصل برشلونة تعملقه محققا فوزه السابع تواليا في مختلف المسابقات بعد أن اكتسح مضيفه النجم الأحمر بلغراد الصربي 5 2 ضمن الجولة الرابعة من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم الأربعاء.

ورفع البلاوغرانا رصيده الى تسع نقاط (3 انتصارات وخسارة واحدة)، ليحتل المركز السادس في المجموعة الموحدة من المسابقة. فيما تلقى النجم الاحمر خسارته الرابعة من دون ان يتذوق بعد طعم الفوز او التعادل ليحتل المركز 35 قبل الاخير.

وسجّل اهداف الفريق الكاتالوني إينيغو مارتينيس (13) والبولندي روبرت ليفاندوفسكي (43 و53) والبرازيلي رافينيا (55) والبديل فيرمين لوبيس (76) بينما احرز الكونغولي سيلاس كاتومبا مفومبا (23) والانغولي ميلسون (84) هدفي النجم الاحمر.

ويقدّم برشلونة أفضل عروضه في الفترة الاخيرة تحت قيادة المدرب الألماني هانزي فليك، حيث سجّل 29 هدفا في آخر سبع مباريات بما فيها انتصاراته اللافتة على غريمه التقليدي ريال مدريد في عقر داره في كلاسيكو الدوري المحلي 4 0، بعدما كان قد هزم بايرن ميونيخ الألماني 4 1 في الجولة السابقة.

وانتزع الضيوف التقدم مبكرا بفضل رأسية مارتينيس اثر ركلة حرّة نفذها رافينيا (13).

لكنّ الفريق الصربي ردّ سريعا فارضا التعادل عن طريق مفومبا اثر جملة تمريرات رائعة بين غير لاعب قبل ان ينهيها الكونغولي بهدوء (27).

وانتظر برشلونة حتى اللحظات الاخيرة قبل نهاية الشوط الاول فمنحه مهاجمه النجم ليفاندوفسكي التقدم من جديد بعد ان وصلت اليه الكرة اثر تسديدة من رافينيا ارتدت من القائم (43).

وعزّز المهاجم البولندي تقدم برشلونة من تسديدة على مسافة قريبة من المرمى (53) اثر تمريرة من جول كونديه، قبل ان يضيف رافينيا الرابع بعد دقيقتين من تسديدة من على مشارف المنطقة (55).

وعزّز لوبيس تفوّق برشلونة الكبير في اللقاء بهدف خامس بعد ان نجح كونديه في تقديم ثالث تمريرة حاسمة في اللقاء(76).