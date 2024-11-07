لندن : سحق تشلسي الإنكليزي ضيفه نواه الأرميني بثمانية أهداف نظيفة الخميس، في المرحلة الثالثة من مسابقة كونفرنس ليغ لكرة القدم.

وحسم الـ"بلوز" المباراة سريعا في الشوط الأول بتسجيلهم ستة أهداف عبر توسين أدارابيويو (12)، والإسباني مارك غيو (13)، والفرنسي أكسل ديزازي (18)، والبرتغالي جواو فيليكس (21 و41) والأوكراني ميخايلو مودريك (39).

وأضاف الفرنسي كريستوفر نكونكو السابع والثامن في الدقيقتين 69 ثمّ 76 من ركلة جزاء.

ورفع تشلسي رصيده إلى تسع نقاط في الصدارة بعدما كان قد فاز على خنت البلجيكي 4 2 وباناثينايكوس اليوناني 4 1 وعاد إلى سكة الانتصارات بعد تعادل مع مانشستر يونايتد في الدوري وخروج من كأس الرابطة على يد نيوكاسل.

وأعطى المدرب الإيطالي إنتسو ماريسكا عددا من اللاعبين الاحتياطيين الفرصة للمشاركة بشكل أساسي، على غرار السنغالي نيكولاس جاكسون، البرتغالي بيدرو نيتو، نوني مادويكي، ليفي كولويل، ريسي جيمس، الإكوادوري مويزيس كايسيدو والحارس الإسباني روبرت سانشيس.

ويأتي الفوز المعنوي الكبير في وقت مهم قبل مباراتين صعبتين أمام أرسنال وليستر في الدوري.

ولم يتأخر أدارابيويو في تسجيل هدف السبق برأسية إثر ركنية (12)، وتبعه هدف آخر سريع عبر غيو الذي استغل خطأ في التمرير من الدفاع وحصل على الكرة أمام الحارس (13).

وبطريقة مماثلة للهدف الأول، سجل ديزازي برأسية متابعا ركنية نفذها الأرجنتيني إنتسو فرنانديس (18) الذي صنع الهدف الرابع بعد خطأ دفاعي جديد ليسجل فيليكس هدفه الأول في المباراة (21).

وجاء الدور على مودريك بتسديدة جميلة من على مشارف المنطقة (39)، قبل أن يلحقه فيليكس بالسادس بعد دقيقتين عقب مراوغة وتسديدة ارتطمت في الدفاع إلى المرمى (41).

ويُعدّ التقدّم بستة أهداف من دون رد في الشوط الأول، الأكبر بالنسبة إلى أي نادٍ إنكليزي في مسابقة أوروبية منذ تقدّم دربي كاونتي على فين هاربز الأيرلندي 9 0 ضمن كأس الاتحاد (الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" سابقا) في موسم 1976 1977، وفقا لشبكة "أوبتا" للإحصاءات.

وأضاف نكونكو الهدف السابع بتسديدة أولى ارتدت من الحارس إليه وأكملها في الشباك (69)، والثامن من ركلة جزاء (76).