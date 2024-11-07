اسطنبول : مُنيَ توتنهام الإنكليزي بخسارته الأولى على يد غلطة سراي التركي 2 3 الخميس، في المرحلة الرابعة من مسابقة الدوري الأوروبي لكرة القدم (يوروبا ليغ).

ويدين الفريق التركي إلى الهدّاف النيجيري فيكتور أوسيمهن الذي سجل الهدفين الثاني والثالث (31 و39)، بعدما تقدم بفضل يونس أكغون (6) وعادل ويل لانكشير (18) قبل أن يُطرد لاحقا (60)، فيما ذلّل البديل دومينيك سولانكي النتيجة (69).

وتأتي الخسارة بعد فوزين لافتين، الأول على مانشستر سيتي 2 1 في كأس الرابطة، والثاني على أستون فيلا 4 1 في الدوري.

في المقابل، واصل غلطة سراي سلسلة انتصاراته التي وصلت إلى خمسة في مختلف المسابقات، وحقق فوزه الثالث في المسابقة مرتقيا إلى الصدارة مؤقتا.

افتتح أكغون التسجيل بطريقة رائعة، بعدما سدد على الطاير من خارج منطقة الجزاء إلى يسار المرمى (6).

وعادل الشاب لانكشير من داخل منطقة الجزاء متابعا تمريرة من الويلزي برينان جونسون (18).

وأعطى أوسيمهن التقدم للفريق التركي مجددا بتسديدة مركّزة من داخل منطقة الجزاء إثر تمريرة ذكية من البلجيكي دريس مرتنز (31) الذي صنع الثالث أيضا بعرضية تابعها النيجيري بنجاح (39).

وبدأ الأسترالي أنج بوستيكوغلو بالدفع باللاعبين الأساسيين في الشوط الثاني لكنه تعرضه لضربة جديدة بطرد لانكشير ببطاقة صفراء ثانية (60).

وتمكن البديل سونلانكي من تذليل الفارق بتسديدة بكعب القدم بعد عرضية من الإسباني بيدرو بورو (69).

ودخل المغربي حكيم زياش المستبعد من تشكيلة وليد الركراكي لتصفيات كأس الأمم الإفريقية (73)، بهدف تأمين الرابع، إلا أن فريقه اكتفى بالأهداف التي سجلها.

وواصل روما الإيطالي نتائجه المخيبة وسقط في فخ التعادل مع مضيفه سان جيلواز البلجيكي 1 1.

ورفع فريق العاصمة الإيطالية رصيده إلى خمس نقاط مقابل نقطتين فقط لمضيفه.

وبعدما افتتح جيانلوكا مانشيني التسجيل في الدقيقة 62، عادل الأرجنتيني كيفن ماك أليستر (77).

وتابع المصري عمر مرموش تقديم مستويات كبيرة هذا الموسم وسجل في الدقيقة 53 هدفه الـ13 في 15 مباراة ضمن مختلف المسابقات وقاد أنتراخت فرانفكورت الألماني إلى الفوز على ضيفه سلافيا براغ الصربي 1 0.

ورفع فرانكفورت رصيده إلى عشر نقاط تماما مثل أتلتيك بلباو الإسباني الفائز على ضيفه لودوغوريتس البلغاري 2 1.

وأنقذ نيس الفرنسي نفسه من الخسارة أمام ضيفه تويتني الهولندي وفرض عليه التعادل 2 2 على الرغم من أنه لعب بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 70، قبل طرد لاعب من توينتي أيضا بعدها بعشرين دقيقة.

وحقق قره باغ الأذربيجاني فوزه الأول على مضيفه بودو غليمت النروجي بهدف نظيف، كما تغلب أف سي أس بي الروماني على ميدتيلاند الدنماركي بهدفين من دون رد.

وتعادل أولمبياكوس اليوناني مع رينجرز الاسكتلندي 1 1 وإلفسبورغ السويدي مع براغا البرتغالي بالنتيجة عينها.

فوز رابع تواليا للاتسيو وأول ليونايتد

وواصل لاتسيو الإيطالي تصدر المجموعة المشتركة بالعلامة الكاملة بفوز متأخر على ضيفه بورتو البرتغالي 2 1.

افتتح لاتسيو التسجيل بهدف أليسيو رومانيولي (45+5)، وأدرك الكندي ستيفن أوستاكيو التعادل لبورتو (66).

وخطف الإسباني بيدرو هدف الفوز والنقاط الثلاث (90+2).

ورفع لاتسيو رصيده في المركز الاول إلى 12 نقطة، متقدما بفارق نقطتين عن أياكس الهولندي الذي سحق مكابي تل أبيب الاسرائيلي 5 0.

وسجل أياكس ثلاثة أهداف في الشوط الاول عبر كل من البوركينابي برتران تراوريه (14) وكينيث تايلور (27) والبلجيكي ميكا غودتس (39)، قبل أن يضيف في الثاني الهدفين الرابع من براين بروبي (61) الخامس بفضل كيان فيتز جيم (69).

وأهدر أندرلخت البلجيكي أول نقطتين له بتعادله مع مضيفه أر أف أس اللاتفي 1 1.

افتتح ماريو سترويكينز التسجيل لأندرلخت (85)، وسجل السنغالي موسى نداي هدف التعادل بالنيران الصديقة في مرمى فريقه (90+6).

وقاد الإيفواري أماد ديالو فريقه مانشستر يونايتد الإنكليزي لباكورة انتصاراته في المسابقة بعد ثلاثة تعادلات بتسجيله هدفي الفوز على ضيفه باوك اليوناني في الدقيقتين 50 و77.

وهو الفوز الثاني للشياطين الحمر بإشراف المدرب الموقت الهولندي رود فان نيستلروي الذي تسلم مهامه خلفا لمواطنه إريك تن هاغ المقال من منصبه، بعد الانتصار الكبير على ليستر سيتي 5 2 في الدور الرابع من كأس الرابطة، والتعادل أمام تشلسي 1 1 في المرحلة العاشرة من الدوري.

وسيقود فان نيستلروي يونايتد لمرة أخيرة في مواجهة ليستر سيتي في الدوري قبل تسليم المهمة إلى البرتغالي روبن أموريم.

وحقق فيرينتسفاروش المجري فوزه الثاني وجاء على حساب مضيفه دينامو كييف الأوكراني 4 0، كما فاز ألكمار الهولندي على ضيفه فنربهتشه التركي 3 1.