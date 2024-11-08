لندن : يسعى مانشستر سيتي حامل اللقب في المواسم الأربعة الماضية المثقل بالإصابات لنفض غبار الهزائم المتتالية والعودة إلى سكة الانتصارات عندما يحلّ ضيفا على برايتون السبت، فيما يأمل ليفربول في أن يبتعد أكثر في الصدارة حين يستضيف أستون فيلا العنيد في اليوم ذاته، ضمن منافسات المرحلة الحادية عشرة من الدوري الإنكليزي لكرة القدم.

ويهدف تشلسي الرابع إلى تعميق جراح ضيفه أرسنال الخامس حين يتواجهان الأحد في ختام منافسات هذه المرحلة، علما أن الفريقين يتساويان نقاطا مع 18 لكل منهما.

وسيدير المهاجم السابق الهولندي رود فان نيستلروي مباراته الأخيرة كمدرب موقت لمانشستر يونايتد عندما يستضيف ليستر سيتي في إعادة للمواجهة في كأس الرابطة، فيما يلعب ولفرهامبتون متذيل الترتيب الذي ما زال سجله خاليا من الانتصارات مع وصيفه ساوثمبتون المتعثر في صراع القاع.

سيتي يبحث عن سكة الانتصارات

يبحث رجال المدرب الإسباني بيب غوارديولا عن سكة الانتصارات مجددا وإلى إعادة ضبط عدادهم على الفوز بعد ثلاث هزائم تواليا في مختلف المسابقات أدت إلى أزمة كبيرة داخل أروقة "سيتيزنس".

خرج سيتي الذي يواجه برايتون السبت، من كأس الرابطة على يد توتنهام بخسارته 1 2، كما انتهت سلسلة عدم الهزيمة التي استمرت 32 مباراة في "بريميرليغ" أمام بورنموث (1 2) قبل أن يهزمه سبورتينغ البرتغالي 1 4 في لشبونة في الجولة الرابعة من دوري أبطال أوروبا، منهيا سلسلة طويلة أخرى من عدم الهزيمة.

ويحتل سيتي الذي يسعى للفوز بلقب الدوري للموسم الخامس تواليا، المركز الثاني برصيد 23 نقطة متأخرا بفارق نقطتين فقط عن ليفربول المتصدر، لكنه لم يعد يملك ترف إهدار المزيد من النقاط.

قال لاعب الوسط البرتغالي برناردو سيلفا إن مخاوف النادي من الإصابات المتعددة ليست عذرا لضعف مستواه، لكنه أقرّ بأن فترة التوقف الدولي التي تبدأ بعد نهاية الأسبوع تأتي في وقت مناسب.

تابع "في الوقت الحالي مع الإصابات التي نعاني منها والجانب النفسي أيضا، سيكون من الجيد أن نحظى بهذه الراحة، لكن قبل ذلك لدينا مباراة كبيرة مرة أخرى".

واعتُبرت عودة "مايسترو" خط الوسط البلجيكي كيفن دي بروين لصفوف سيتي الإيجابية الوحيدة في الخسارة أمام سبورتينغ، بعدما دخل بديلا في وقت متأخر عقب سبعة أسابيع من الغياب.

أوديغارد خشبة خلاص أرسنال؟

قد يتراجع أرسنال للمركز الثامن بحلول موعد مباراته ضد غريمه اللندني تشلسي الأحد.

حصد رجال المدرب الإسباني ميكل أرتيتا نقطة يتيمة من مبارياتهم الثلاث الأخيرة في الدوري وخسروا مباراة دوري أبطال أوروبا في منتصف الأسبوع أمام إنتر الإيطالي بهدف نظيف.

كان أرتيتا متفائلا على الرغم من الهزيمة في ملعب سان سيرو، بفضل عودة قائد المدفعجية النروجي مارتن أوديغارد إلى المستطيل الأخضر بعد غيابه منذ أواخر آب/أغسطس.

لكن الهزيمة أمام تشلسي المتألق بالتزامن مع فوز ليفربول ستترك أرسنال، وصيف البطل في الموسمين الماضيين، بفارق 10 نقاط عن الصدارة.

قال المهاجم الدولي السابق الفرنسي تييري هنري والذي يعمل كمعلق لصالح قناة "سي بي إس سبورتس" إنه إذا فاز ليفربول ومانشستر سيتي في نهاية الأسبوع وخسر أرسنال، فقد يخرج فريقه السابق من سباق اللقب.

وأردف "سيكون الأمر صعبا للغاية لأنك (ستكون) أمام العديد من الفرق التي يجب اللحاق بها... لا أرى الفريقين ينهاران".

سلوت الصفقة الناجحة لليفربول

فاز المدرب الجديد "للريدز" الهولندي أرني سلوت بـ14 من مبارياته الـ16 الأولى في مختلف المسابقات.

وعلى الرغم من أنه لم يخض الكثير من المواجهات من العيار الثقيل منذ بداية الموسم، إلّا أن ليفربول لم يظهر أي علامات على التباطؤ، فحصد 7 نقاط من مبارياته أمام تشلسي وأرسنال وبرايتون في الأسابيع الأخيرة.

ويفتخر ليفربول بسجل مثالي في دوري أبطال أوروبا حيث يتصدر ترتيب المجموعة المشتركة بالعلامة الكاملة، كما تغلب على فريقين من بريميرليغ وهما وست هام وبرايتون في طريقه إلى ربع نهائي كأس الرابطة.

تجاهل سلوت سؤالا حول ما إذا كان يجد وظيفته الجديدة "سهلة" بعد فوز ليفربول الساحق على باير ليفركوزن بطل ألمانيا برباعية نظيفة هذا الأسبوع.

وقال مدرب فينورد السابق "كل فريق يلعب ضدنا في قمة مستواه. وإذا كنت تريد الفوز، فيجب أن تقدم دائما أداء ثابتا من ناحية الحدّة، وهذا ليس بالأمر السهل دائما ولكن هذا هو المطلوب".