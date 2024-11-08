مرسيليا : أهدر مرسيليا المزيد من النقاط في سباقه الى اللقب مع باريس سان جرمان بعد ان سقط على ارضه امام اوكسير 1 3 الجمعة ضمن المرحلة الحادية عشرة من الدوري الفرنسي لكرة القدم.

وبقي فريق المدرب الإيطالي روبرتو دي تسيربي في المركز الثاني برصيد 20 نقطة لكن بفارق ست نقاط عن فريق العاصمة الذي يملك فرصة توسيع الفارق الى تسع عندما يلتقي انجيه المتعثر السبت.

ومنح الثلاثي المالي لاسين سينايوكو وغايتان بيرين والعاجي حامد تراوري تقدما كبيرا ومفاجئا لاوكسير على مرسيليا بثلاثية نظيفة قبل نهاية الشوط الاول، قبل أن يقلّص الانكليزي مايسون غرينوود النتيجة لاصحاب الارض من ركلة جزاء (65).

وقد يجد مرسيليا نفسه خارج المراكز الاربعة الاوائل مع نهاية الأسبوع، إذ يلعب موناكو الثالث (20 نقطة) مع ستراسبورغ السبت، فيما يلتقي ليل الرابع (18 نقطة) مع نيس الاحد.

وهذه الخسارة الثانية في آخر ثلاث مباريات للنادي الجنوبي بعدما كان خسر في الجولة قبل الماضية امام سان جرمان بثلاثية نظيفة.

من جهته، شقّ أوكسير طريقه نحو المراكز المؤهلة الى المسابقات القارية بحلوله سادسا برصيد 16 نقطة.

ومنح سينايوكو التقدم للضيوف بعد مرور عشر دقائق بعد خطأ من المدافع ليليان باسييه (10)، قبل أن يجد نفسه مرسيليا امام تأخر صاعق بتلقيه هدفين في غضون دقيقتين (43 و45).

إذ منح بيرين اوكسير التقدم 2 0 بعد تمريرة من سينايوكو قبل أن يخسر مرسيليا الكرة مجددا ليصوّب تراوري كرة داخل المرمى مرّت بين قدمي الحارس الارجنتيني غيرونيمو رولي.